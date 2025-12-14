𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲ne Cirro 𝐨𝐨 𝐛𝐨𝐨𝐪𝐝𝐚𝐲 𝐝𝐚𝐝𝐤𝐢𝐢 𝐤𝐮 𝐝𝐡𝐚𝐚𝐰𝐚𝐜𝐦𝐚𝐲 𝐒𝐡𝐚𝐪𝐚𝐚𝐪𝐚𝐝𝐢𝐢 magaalada 𝐁𝐨𝐨𝐫𝐚𝐦𝐚

Dec 14(Jowhar)-Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), ayaa saaka subaxnimadii Dhakhtarka Guud ee Hargeysa ku booqday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay shaqaaqadii dhawaan ka dhacday magaalada Boorama.
Madaxweynuhu waxa uu mid mid u booqday bukaannada,isagoo ka xog-waraystay xaaladdooda caafimaad. Waxa uu si gaar ah u xaqiijiyey in uu si buuxda u barbar taagan yahay dhammaan dadkii ku waxyeelloobay dhacdadaas, isla markaana aanay kelidood ahayn.
Madaxweynaha ayaa Wasaaradda Caafimaadka, maamulka iyo shaqaalaha Dhakhtarka Guud ee Hargeysa uga mahadnaqay dedaalka joogtada ah ee ay ku bixiyeen daryeelka bukaannada, isaga oo ku bogaadiyey sida xilkasnimada leh ee ay u gudanayaan waajibaadkooda caafimaad ee ay bulshada u hayaan.
Sidoo kale, Madaxweynuhu waxa uu mar kale tacsi u diray qoysaska ay waxyeelladu gaadhay, isaga oo Allah SWT uga baryey in uu caafimaad degdeg ah siiyo dadka dhaawacmay.