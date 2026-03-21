Iran ayaa gantaallo ku garaacday saldhigga Diego Garcia ee UK iyo Mareykanka

Mar 21(Jowhar)- Iran ayaa mar kale kordhisay xiisadda Bariga Dhexe iyadoo gantaal ku weerartay saldhigga militariga UK iyo Mareykanka ee jasiiradda fog ee Diego Garcia 3800KM.
Saldhigga, oo ku yaal meel istaraatiiji ah oo ku taal Badweynta Hindiya, ayaa u ah xarun muhiim u ah howlgallada milatari ee labada waddan ee gobolka.
Dagaalka gantaalka ayaa yimid aargoosi kolkii UK u ogolatay in dhulkeeda isticmaalo Mareykanka. Falkan gardarrada ah ayaa sii kordhiyay xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka, iyadoo labada waddan ay dagaal dhexmaraayo.
Saldhigga militariga UK iyo Mareykanka ee Diego Garcia wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa muujinta awoodda iyo fulinta howlgallada gobolka. Waxaa ku jira shaqaale militari, diyaarado, iyo maraakiib, taasoo ka dhigaysa hanti muhiim u ah hawlgallada milatari ee labada waddan.
Gantaalka lagu dhuftay saldhigga militariga ee UK iyo Mareykanka ee Diego Garcia wuxuu calaamad u yahay kor u kac khatar ah oo ku yimid xiisadda sii socota ee u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka. Xaaladdu waxay sii ahaanaysaa mid aan la saadaalin karin, iyadoo labada dhinacba ay u muuqdaan kuwo aan diyaar u ahayn inay dib u laabtaan.
Iyadoo adduunku uu daawanayo oo uu sugayo sida horumarkan ugu dambeeyay uu u dhici doono, hal shay ayaa cad – gobolku wuxuu ku jiraa gees mindi ah, iyadoo ay dhici karto in sii kordho iyo iskahorimaadku waxa u dhaxeeya Mareykanka iyo srael oo meel ka soo jeeda.
Gantaalka lagu dhuftay saldhigga militariga ee UK iyo Mareykanka ee Diego Garcia wuxuu calaamad u yahay Awooda Dowladda Iran ilaa hadda aay wax ka qaadi layahiin.