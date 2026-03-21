Saturday, March 21, 2026
Wiil uu dhalay Afhayeenka Shabaab Cali Dheere oo kasoo muuqday kooxda qaaday weerarkii Godka Jilicow

Mar 21(Jowhar)-Kooxda AS ayaa muuqaal ah baahisay oo kusaabsan weerarkii Godka Jilacow ku sheegtay in kooxdii weerarkaas fulisay uu kujiray wiil uu dhalay Afhayeenka kooxda Cali-Dheere.

Cali dheere iyo Wiilkiisa ayaa si wadajir ah uga soo  muuqanaya Muuqaalka waxaana kooxdu ay ku sheegtay Magaciisa Cabdiraxmaan Shekh Cali oo kudhashay Muqdisho 2006-dii Sidookale Waxay kooxdu soo bandhigtay laba nin oo ajaanib ah oo weerarka qeyb ka ahaa kuwaas oo uu midi udhashay Tanzania midna u dhashay Itobiya gaar ahaan Qowmiyada Oromada.

weerarkan oo dhacay 5-tii October 2025 ayaa loo adeegsaday gaari lagu buufiyay Calaamada Hay’ada NISA iyadoo sidookale kooxda weerarka fulisay loo xiray direyska ay caanka kuyihiin ciidanka Nabad Sugida.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

