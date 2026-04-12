Fanaanada caanka ah ee Hindiya Asha Bhosle ayaa geeriyootay iyadoo 92 jir ah

Apr 12(Jowhar)-Asha Bhosle waxay ka mid ahayd fanaaniinta ugu duubista badan adduunka, iyadoo haysata ilaa 11,000 oo heesood. Waa mid ka mid ah codadka ugu caansan heesaha Bollywood-ka ee taariikhda Hindiya.
Fanaanada caanka ah ee Hindiya Asha Bhosle ayaa Axaddii ku geeriyootay Mumbai, maalin ka dib markii isbitaal loo dhigay caabuq laabta ah. Waxay jirtay 92 sano.
Ayeeyada Bhosle Zanai Bhosle ayaa baraha bulshada Sabtidii ku soo bandhigtay si ay taageerayaasha ayeeyadeed ula socodsiiso xaaladdeeda, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in wadne xanuun uu istaagay.
“Ayeeyoy, Asha Bhosle, oo daal daran iyo caabuq laabta ah awgiis la dhigay isbitaal, waxaan kaa codsaneynaa inaad qiimeyso asturnaantayada.
Daawayntu waa socotaa waxaana rajeyneynaa in wax walba ay fiicnaan doonaan, waxaanan si wanaagsan kuugu soo sheegi doonnaa,” ayay ku tiri X.