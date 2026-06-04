Madaxweyne Xasan Sheekh oo u hambalyeeyay guddoonka cusub ee Baarlamaanka Koofurgalbeed

Jun 04(Jowhar) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo u diray guddoomiyaha cusub ee Golaha Wakiillada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Dr. Mahad Maxamed Sheekh Xasan, Ku-xigeenkiisa Koowaad, Mudane Aadan Xasan Maxamed (Usaama), iyo Ku-xigeenkiisa Labaad Marwo Shamso Maxamed Yarow, kuwaasi oo maanta lagu doortay magaalada Baydhabo.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa mas’uuliyiinta cusub kula dardaarmay in ay si hufan oo masuuliyad leh u gutaan waajibaadka loo igmaday, isla markaana ay door muuqda ka qaataan xoojinta dowladnimada, horumarinta nidaamka dimuqraadiyadda iyo u adeegidda shacabka Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale bogaadiyey hannaankii nabdoonaa ee ay ku qabsoontay doorashadu, isaga oo ku ammaanay xildhibaannada Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed gudashada waajibaadkooda iyo adkaynta hay’adaha dowladeed.