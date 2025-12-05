Putin oo Balanqaaday Sahayda Saliida ee Joogtada ah ee Hindiya Shir Madaxeedka

Dec 05(Jowhar)-Shir madaxeed dhawaan ka dhacay New Delhi, Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu ballanqaaday inuu sii wadi doono bixinta saliidda Hindiya, taasoo xoojinaysa iskaashiga tamarta ee xooggan ee u dhexeeya labada dal.
Ku dhawaaqidani waxay ku soo beegantay waqti muhiim ah iyadoo Hindiya ay raadineyso inay kala duwanaato ilaha tamarta iyo inay yareyso ku tiirsanaanta alaab-qeybiyeyaasha dhaqameed sida Bariga Dhexe.
Hindiya waa mid ka mid ah macaamiisha tamarta ugu weyn adduunka, oo leh dhaqaale iyo dad si degdeg ah u koraya. Natiijo ahaan, waddanku wuxuu raadinayay inuu helo iskaashi tamar oo muddo dheer ah si loo hubiyo sahay deggan oo la isku halleyn karo mustaqbalka.
Ruushka, oo leh kaydkeeda saliidda ee ballaaran iyo u dhowaanshaha Hindiya, ayaa soo baxday inay tahay lammaane muhiim ah dadaalkan.
Intii lagu jiray shir madaxeedka, Putin wuxuu xaqiijiyay sida Ruushka uga go’an tahay inuu saliid siiyo Hindiya, isagoo iftiimiyay muhiimadda iskaashiga labada dal.
Waxa kale oo uu muujiyay xiisaha uu u qabo ballaarinta iskaashiga qaybaha kale ee tamarta, sida gaaska dabiiciga ah iyo tamarta nukliyeerka.
Ballanqaadka sahayda saliidda ee joogtada ah ee ka imanaysa Ruushka waxay bixin doontaa xasillooni aad loogu baahan yahay amniga tamarta Hindiya.
Waxay sidoo kale ka caawin doontaa dalka inuu yareeyo ku tiirsanaanta shidaalka laga soo dejiyo Bariga Dhexe, kaasoo u nugul xiisadaha juqraafiyeed iyo carqaladaynta saadka.
Marka laga soo tago iskaashiga tamarta, Putin iyo Ra’iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi waxay ka wada hadleen arrimo kale oo badan, oo ay ku jiraan difaaca, ganacsiga, iyo tiknoolajiyada.
Labada hoggaamiye waxay muujiyeen ballanqaad wadajir ah oo lagu xoojinayo xiriirkooda laba geesoodka ah iyo helitaanka meelo cusub oo iskaashi ah.
Guud ahaan, ballanqaadka Putin ee ah in sahay saliid oo joogto ah loo siiyo Hindiya shirka ayaa tilmaamaya sii qoto dheeraanta iskaashiga tamarta ee u dhexeeya labada dal.
Iyada oo Hindiya ay sii waddo kobaca iyo horumarinta, sugidda sahay tamar oo deggan oo la isku halleyn karo ayaa muhiim u noqon doonta sii wadista koboceeda dhaqaale iyo daboolida baahiyaha dadkeeda sii kordhaya.
Iyada oo taageero ka heleysa Ruushka, Hindiya waxay si fiican ugu jirtaa inay la kulanto caqabadahan oo ay dhisto mustaqbal barwaaqo ah oo waara.