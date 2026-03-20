Tirada dhimashada Lubnaan ee ka dhalatay weerarrada Israel ayaa kor u dhaaftay 1,000

Mar 20(Jowhar)-Dhimashada Lubnaan ee ka dhalatay weerarrada Israel ayaa kor u dhaaftay 1,000, iyadoo rabshaduhu ay sii kordhayaan gobolka. Tirada ugu dambeysay ee khasaaraha ayaa timid ka dib markii weeraro cirka ah iyo weeraro dhulka ah oo ay qaadeen ciidamada Israel, kuwaas oo bartilmaameedsaday goobaha ay ku xooggan yihiin Xisbullah iyo goobaha rayidka.
Dagaalka u dhexeeya Israel iyo Xisbullah, oo ah koox xagjir ah oo fadhigeedu yahay Lubnaan, ayaa ahaa mid muddo dheer soo jiray waxaana sii xoogeystay toddobaadyadii la soo dhaafay. Milatariga Israel ayaa bilaabay duqeymo taxane ah oo ay ku bartilmaameedsanayaan bartilmaameedyada Xisbullah, si ay uga jawaabaan weerarrada gantaalada ee ka imanaya kooxda xagjirka ah.
Dhimashada dadka rayidka ah ee Lubnaan ayaa ahayd mid aad u ba’an, iyadoo wararka sheegaya in xaafado dhan la burburiyay kumanaan qofna ay hoy la’aan noqdeen. Isbitaallada iyo xarumaha caafimaadka ayaa ku dhibtoonaya inay la tacaalaan qulqulka khasaaraha, ururada gargaarka bani’aadamnimadana waxay ka digayaan dhibaato soo socota.
Bulshada caalamiga ah ayaa ku baaqday in la joojiyo rabshadaha oo dib loogu laabto wadahadallada, laakiin labada dhinacba waxay u muuqdaan inay go’aansadeen inay sii wadaan dagaalka. Qaramada Midoobay ayaa cambaareysay weerarrada lagu qaaday dadka rayidka ah waxayna ku baaqday xabbad joojin degdeg ah, laakiin ilaa hadda, ma jirin wax calaamad ah oo muujinaysa xal.
Xaaladda Lubnaan waa mid aad u xun, iyadoo aan la arki karin dhammaadka colaadda. Khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ayaa sii kordhaya, rajada laga qabo nabadduna waxay u muuqataa mid sii fog. Iyadoo tirada dhimashada ay sii kordhayso, baahida loo qabo xal diblomaasiyadeed ayaa noqonaysa mid aad uga degdeg badan sidii hore.