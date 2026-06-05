Trump ayaa shir madaxeedka Putin iyo Zelensky ugu yeeray “mid weyn” wuxuuna ku booriyay wadahadal

Jun 05(Jowhar)-Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay “wanaagsan tahay” in la arko Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo la fadhiya hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ka dib markii Mr Zelensky uu ku booriyay wadahadallo fool ka fool ah, isagoo carabka ku adkeeyay in heshiis kasta uu u baahan doono tanaasul labada dhinac.
“Waan ku faraxsanahay inay ka hadlayaan kulanka. Waxaan u maleynayaa inaan wax badan ka qabanay,” ayuu Mr Trump u sheegay wariyeyaasha Xafiiska Oval.
“Waxaan u maleynayaa inay fiicnaan lahayd haddii ay kulmaan. Waa inay – sameeyaan,” ayuu raaciyay.
Mr Trump ayaa dhaleeceyn kala kulmay sida uu u maareeyay labada hoggaamiye, ka dib markii uu Mr Zelensky ku eedeeyay Xafiiska Oval sannadkii hore isagoo sidoo kale ku casuumay Mr Putin shir madaxeed ka dhacay Alaska. Wuxuu ballan qaaday inuu soo afjari doono dagaalka Ukraine maalin gudaheed marka uu xilka la wareego.
Wuxuu ku cadaadiyay Moscow iyo Kyiv inay joojiyaan dagaalka, inkastoo diiradda uu saarayo dagaalka Iran oo Mareykanka iyo Israa’iil ay bilaabeen in ka badan saddex bilood ka hor.
Shaqaalaha dowladda hoose iyo dadka deegaanka ayaa burburka ka nadiifinaya waddooyinka ka dib weerar cirka ah oo Ruushku ka geystay Kramatorsk, Ukraine
Isagoon qeexin waxa uu ula jeedo, Mr Trump wuxuu sheegay inuu labada dowladoodba u gudbiyay heshiisyo suurtagal ah.
“Labadooduba waxay sameyn doonaan tanaasul, waxaan soo jeediyay tanaasulkaas, waadna ogtahay, wax badan ayaan ka qabanay,” ayuu Madaxweyne Trump ka yiri Ukraine iyo Ruushka, isagoon caddayn.
Mr Zelensky wuxuu dib u cusbooneysiiyay dadaalkiisa wadahadallada tooska ah warqad furan oo naadir ah oo uu u diray Mr Putin shalay, saacado ka dib markii madaxa Kremlin uu qirtay in Ruushku u baahan yahay inuu xoojiyo difaaciisa cirka ka dib weerarro taxane ah oo Ukraine ah.
Kremlin wuxuu sheegay in Mr Putin uusan weli arkin warqadda, laakiin wuxuu raaciyay in Mr Zelensky uu kula kulmi karo Mr Putin Moscow “waqti kasta” – ikhtiyaar madaxweynaha Ukraine uu horay u diiday farriintiisa.
“Ukraine waxay soo jeedinaysaa in dagaalkan lagu soo afjaro iyada oo loo marayo is-dhexgal toos ah oo naga dhexeeya iyo adiga. Waxaan soo jeedinayaa kulan,” Mr Zelensky ayaa warqadda ku yiri.
“Waxaan soo jeedinayaa inaan waqti cad u qoondeeyo kulanka noocaas ah. Ukraine waxay diyaar u tahay xabad joojin buuxda inta wadahadalladu socdaan,” ayuu raaciyay.
Mr Zelensky ayaa warqadda soo saaray maalin ka dib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay duqeeyeen Saint Petersburg, oo ah magaalada uu Mr Putin ka soo jeedo, iyadoo ay martigelinayso gole caalami ah oo dhaqaale oo weyn toddobaadkan.
Wuxuu si isdaba joog ah ugu dooday in wadahadal fool ka fool ah oo uu la yeesho Mr Putin uu keeni karo degenaansho dhuleed – arrin udub dhexaad u ah dagaalka.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa soo jeediyay wadahadal fool ka fool ah oo uu la yeesho Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin warqad furan
Ruushka, oo duullaan ku qaaday 2022, ayaa ku adkeystay Ukraine inay ka baxdo gobolkeeda bari ee Donbas iyadoo shuruud u ah wadahadallada nabadda, inkastoo ciidamada Ukraine ay sii wadaan inay qabsadaan qaybo badan oo ka mid ah aagga.
Kahor inta uusan racfaanka Mr Zelensky soo bixin, Mr Putin wuxuu u sheegay saxafiyiinta ajnabiga ah ee ku sugan Saint Petersburg inuu wali su’aal ka keenay sharci ahaanshaha Mr Zelensky, oo ah erey uu si joogto ah u isticmaali jiray.
Wuxuu sheegay in arrinta ah in Mr Zelensky uu sii ahaan doono hoggaamiyaha sharciga ah ee Ukraine ay u baahan tahay “falanqayn” sababtoo ah muddadiisii ugu horreysay ee shanta sano ahayd waxay ku dhammaatay 2024.
Ukraine waxay ku jirtaa sharciga dagaalka, kaas oo mamnuucaya doorashooyinka xilliga dagaalka, Mr Zelensky wuxuu sheegay inuu diyaar u noqon doono inuu cod ama afti ka qaado heshiis nabadeed oo kama dambays ah haddii xabbad joojin buuxda la sameeyo.
Mr Putin wuxuu ku adkaystay inuu la kulmi doono Mr Zelensky si uu u dhammeeyo heshiis horey looga wada hadlay, isagoo diiday baaqyada la isugu yeeray ka hor inta uusan dhicin.
‘Xooji’ difaaca cirka
Bilihii ugu dambeeyay, Ukraine waxay kordhisay weerarada fog ee lagu qaadayo goobaha tamarta iyo militariga Ruushka, iyadoo ku tilmaamay inay jawaab u yihiin duqeymaha habeen walba ay geystaan ciidamada Ruushka.
“Haddii aadan shaqsi ahaan gaarin go’aanka ah in la joogo waqtigii la soo afjari lahaa dagaalkan, Ukraine waxay sii wadi doontaa dagaalka jiritaankeeda,” ayuu Mr Zelensky ku yiri warqadda.
Shalay, Mr Putin wuxuu ammaanay waxqabadka ciidankiisa ee goobta dagaalka xitaa iyadoo Kyiv ay muujisay kalsooni sii kordheysa.