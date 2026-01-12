Booliska Israel ayaa xiray kaaliye sare oo Netanyahu ah iyadoo baaritaan rasmi ah lagu sameynayo

jan 12 (Jowhar)- Dhacdo layaab leh oo dhacday, booliiska Israel ayaa xiray kaaliye sare oo Ra’iisul Wasaare Benjamin Netanyahu ah iyadoo qayb ka ah baaritaan rasmi ah oo lagu sameeyay eedeymo musuqmaasuq.
Xarigga kaaliyaha, oo aan magaciisa la shaacin, ayaa argagax geliyay hay’adaha siyaasadda Israel waxayna dhalisay su’aalo dheeraad ah oo ku saabsan hoggaanka ra’iisul wasaaraha oo khilaafsan.
Baaritaanku wuxuu ku saleysan yahay tuhunno ku saabsan dhaqan xumo, oo ay ku jiraan laaluush, khiyaano, iyo jebinta kalsoonida. Kaaliyaha ayaa la rumeysan yahay inuu ku lug lahaa dhowr heshiis oo su’aal la iska weydiin karo, oo ay ku jiraan in la siiyay dad hodan ah si loogu beddelo faa’iidooyin dhaqaale.
Horumarkan ugu dambeeyay wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo ay jiraan fadeexado musuqmaasuq oo taxane ah oo soo food saaray dowladda Netanyahu sannadihii la soo dhaafay.
Ra’iisul wasaaraha laftiisa ayaa hadda wajahaya maxkamad iyadoo lagu soo oogay dacwado laaluush, khiyaano, iyo jebinta kalsoonida saddex kiis oo kala duwan. Netanyahu wuu beeniyay wax qalad ah wuxuuna iska fogeeyay eedeymaha iyagoo ah ugaarsi siyaasadeed oo ku saleysan.
Xarigga kaaliyaha sare ayaa u badan tahay inuu sii waxyeeleeyo sumcadda Netanyahu oo horey u xumeysay waxayna u badan tahay inuu wiiqi karo awoodda. Ra’iisul wasaaruhu wuxuu ku dhibtoonayay inuu sii hayo booskiisa iyadoo ay sii kordhayaan carada dadweynaha ee ku aaddan sida uu ula dhaqmayo cudurka faafa ee COVID-19 iyo eedeymo musuqmaasuq oo ka dhex jira hareerihiisa.
Shacabka Israa’iil ayaa si isa soo taraysa uga niyad jabsan hoggaanka Netanyahu, baaqyada iscasilaadiisana waxay sii kordhayaan bilihii u dambeeyay. Xarigga kaaliyehiisa sare wuxuu shidaal ku dari doonaa dabka wuxuuna sii wiiqi karaa taageerada ra’iisul wasaaraha is haya.
Iyadoo baaritaanka lagu hayo kaaliyaha sare uu socdo, dad badan ayaa isweydiinaya waxa saameyn ku yeelan doona Netanyahu iyo dowladdiisa. Fadeexaddan ugu dambeysay ma noqon doontaa cawskii jabiyay dhabarka geela, mise Netanyahu ma awoodi doonaa inuu mar kale la qabsado duufaanta?
Waqti ayaa sheegi doona, laakiin hal shay ayaa cad: mustaqbalka siyaasadeed ee Benjamin Netanyahu ayaa ku dheggan, dadweynaha Israa’iilna si dhow ayay u daawanayaan dhacdooyinka dhacaya.