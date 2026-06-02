Kremlin oo Cambaareysay Qabsashada Markabkii Shidaalka ee Ruushka “Sharci darro” iyo Kicin

Jun 02(Jowhar)-Qabsashada markabka shidaalka qaada ee Ruushka ee Bada Atlantic-ga ayaa kicisay jawaab cadho leh oo ka timid Moscow, iyadoo Kremlin ay ku tilmaantay howlgalka “sharci darro” waxayna la mid tahay “burcad badeed” ka dib markii Paris ay sheegtay in markabku uu jebinayo cunaqabataynta caalamiga ah.
“Waxaan u aragnaa falalkan sharci darro, waxay xuduud la leeyihiin burcad badeedda caalamiga ah,” ayuu yiri afhayeenka Kremlin Dmitry Peskov, isagoo intaas ku daray “Ruushku wuxuu qaadayaa tallaabooyin lagu hubinayo badqabka xamuulkiisa.”
Mas’uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegaya in qabsashada ay ka dambeysay diidmada kabtanka Ruushka ee ah inuu u hoggaansamo amarrada ka soo baxay ciidamada badda Faransiiska. Xeer ilaaliye ayaa sheegay in kabtanku uusan u hoggaansami doonin, iyo in “la wareegidda xakamaynta markabka ay lagama maarmaan noqotay”.
Qoraal uu soo dhigay baraha bulshada, Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in ciidamada badda Faransiisku ay qabteen “markab cusub oo saaran cunaqabataynta caalamiga ah” subaxnimadii hore, isagoo markabka ku tilmaamay inuu ka yimid Ruushka oo uu ku tilmaamay Tagor.
“Go’aankeennu waa mid aan kala go ‘lahayn oo aan kala go’ lahayn. Hawlgalkan waxaa laga fuliyay Badweynta Atlaantik, biyaha caalamiga ah, iyadoo la taageerayo dhowr la-hawlgalayaal oo ay ku jirto Boqortooyada Midowday (UK), si adagna u hoggaansamaya sharciga badda.
“Waa wax aan la aqbali karin in maraakiibtu ay ka gudbaan cunaqabataynta caalamiga ah, ku xadgudbaan sharciga badda, oo ay maalgeliyaan dagaalka uu Ruushku kula jiro Ukraine in ka badan afar sano.
“Maraakiibtan, oo ku guuldareysta inay u hoggaansamaan xeerarka aasaasiga ah ee marin-haweedka badda, ayaa sidoo kale khatar ku ah deegaanka iyo badbaadada qof walba.”
Qoraalka waxaa la socday muuqaal muujinaya ciidamada Faransiiska oo xarig kaga soo degaya diyaarad helikobtar ah oo saaran sagxadda markabka, iyo sawirro habeenkii ah oo muujinaya shaqaale hubaysan oo ku socda waddo saaran markabka.
