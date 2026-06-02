Sagaal Qof ayaa ku dhintay iyadoo Ruushku uu weerar ballaaran ku qaaday Ukraine

Jun 02(Jowhar)-Qaraxyo ayaa xalay ka dhacay magaalooyinka ugu waaweyn Ukraine iyadoo Ruushku uu gantaallo iyo duqeymo diyaaradeed ku qaaday dad rayid ah oo ay mas’uuliyiintu sheegeen inay ku dhinteen ugu yaraan sagaal qof isla markaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 60 qof, kuwaas oo ku dhuftay Kyiv, Dnipro iyo Kharkiv ka dib maalmo digniino ah oo Yukrayn ay ka soo saartay in Moscow ay diyaarinayso weerar weyn.
Dagaalka ugu dambeeyay wuxuu yimid iyadoo uu socdo dagaal xooggan oo Ruushku uu si isdaba joog ah u bartilmaameedsaday korontada Ukraine iyo kaabayaasha kale, halka Ukraine ay sanadkan xoojisay weerarrada xarumaha saliidda Ruushka. Labada dhinacba way beeniyeen inay si ula kac ah u weerareen dad rayid ah, inkastoo weerarradu mararka qaar ay sababeen khasaare.
Magaalada koonfur-bari ee Dnipro, guddoomiyaha gobolka Oleksandr Hanzha ayaa ku sheegay barnaamijka fariimaha ee Telegram in gantaallo iyo weerar diyaaradeed oo isku dhafan ay ku dhinteen shan qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 25.
Dhammaan dadkii dhaawacmay ayaa la dhigay isbitaallo xaaladdoodu dhexdhexaad tahay, ayuu yiri, isagoo wadaagaya sawirro muujinaya dhismayaal guryo oo burburay, gawaari la gubay iyo garoon carruureed oo burburay.
Kyiv ayaa sidoo kale soo sheegay khasaare culus. Duqa magaalada Vitali Klitschko ayaa sheegay in ugu yaraan afar qof ay ku dhinteen 51 kalena ay ku dhaawacmeen caasimadda oo dhan, oo ay ku jiraan carruur.
Mr Klitschko ayaa sheegay in gantaal laga shakisan yahay uu ku dhacay dhisme dabaq ah oo 24 dabaq ah, taasoo keentay in qayb ka mid ah uu burburo oo ay dadku u badan tahay inay ku xayirmaan burburka hoostiisa.
Kumanaan qof oo deegaanka ah ayaa hoy ka dhigtay saldhigyada tareenka dhulka hoostiisa mara
Wuxuu intaas ku daray in burburka la rumeysan yahay inuu ka dhashay gantaal uu sidoo kale kiciyay dab, oo ay ku jirto mid qabsaday dhisme dabaq ah oo sagaal dabaq ah.
“Degmada Obolon, baabuurtu way gubanayaan ka dib markii ay ku dhaceen burbur gantaallo soo dhacay,” ayuu yiri Mr Klitschko.
“Waxaa sidoo kale jira dab ka kacay laba goobood oo ku yaal meelo bannaan, oo ay ku jirto mid u dhow xanaanada carruurta.”
Markhaatiyaal ayaa sheegay in kumanaan qof oo reer Kyiv ah ay u soo baxeen saldhigyada tareenka dhulka hoostiisa mara si ay uga baxsadaan weerarka, qaarkoodna waxay siteen joodariyaal iyo alaab shaqsiyeed, halka dhawaqa difaaca cirka ee ka hortagaya bartilmaameedyada soo socda uu ka soo yeerayay dhulka dushiisa.