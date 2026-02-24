Dowladda Soomaaliya oo xalay xirtay wariye Xaafid oo ka howlgala magaalada Muqdisho

Feb 24(Jowhar)-Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa waxay xalay Muqdisho ku xireen Weriye C/xafiid Nuur oo ah weriye ka tirsan telefishinka Somali Cable ee Muqdisho.
Ciidamo hubeysan oo wata gaadiid ayaa la tilmaamay inay degmada Waaberi xalay ku xireen Weriye C/xafiid Nuur iyadoo aan iyo ilaa haatan la ogayn halka ay geeyeeen weriyeha ciidamada dowladda.
Majiro wax war ah oo kasoo baxay dowladda oo ku aaddan xariga Weriye C/xafiid iyadoo arintan ay cambaareeyeen bahda saxaafadda iyo telefishinka Somali Cable oo uu ka tirsanaa