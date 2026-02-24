Tuesday, February 24, 2026
Home NEWS Dowladda Soomaaliya oo xalay xirtay wariye Xaafid oo ka howlgala magaalada Muqdisho

Dowladda Soomaaliya oo xalay xirtay wariye Xaafid oo ka howlgala magaalada Muqdisho

By
aden
-
231

Feb 24(Jowhar)-Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa waxay xalay Muqdisho ku xireen Weriye C/xafiid Nuur oo ah weriye ka tirsan telefishinka Somali Cable ee Muqdisho.

Ciidamo hubeysan oo wata gaadiid ayaa la tilmaamay inay degmada Waaberi xalay ku xireen Weriye C/xafiid Nuur iyadoo aan iyo ilaa haatan la ogayn halka ay geeyeeen weriyeha ciidamada dowladda.

Majiro wax war ah oo kasoo baxay dowladda oo ku aaddan xariga Weriye C/xafiid iyadoo arintan ay cambaareeyeen bahda saxaafadda iyo telefishinka Somali Cable oo uu ka tirsanaa

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

©