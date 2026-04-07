Gudoomiyihii Baydhabo ee horey u raacay Lafta-gareen oo manata ku laabtay Baydhabo

Apr 07(Jowhar)-Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa maanta Xarunta Madaxtooyada Koonfur Galbeed ku qaabilay C/llaahi Cali Watiin oo ah Guddoomiyaha degmada Baydhabo ahna Duqa Magaalada.
Mas’uulkan ayaa ka mid ahaa Mas’uuliyiintii raacay Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed C/casiis Lafta Gareen ee aaday Nairobi, kaddib markii Ciidamada DFS iyo kuwa deegaanka ay gudaha u soo galeen Baydhabo isbuucii hore
C/llaahi Watiin ayaa maanta ku soo laabtay magaalada Baydhao, kaddib wada hadalo lagu qanciyay inuu dib howshiisa u bilaabo, kana shaqeeyo Nabadgelyada iyo howlaha maamulka ee adeegga dowladda hoose ee Baydhabo.