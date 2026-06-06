Anthropic waxay ku boorinaysaa adduunka oo dhan in la joojiyo horumarinta AI ee dheeraadka ah

Jun 06 (Jowhar)- Anthropic waxay ku boorinaysaa adduunka inuu joojiyo nidaamyada sirdoonka macmalka ah ee ugu awoodda badan, iyadoo ku doodaysa in moodooyinka xuduudaha maanta ay bilaabayaan inay muujiyaan calaamado digniin ah oo ay ka gudbi karaan xakamaynta aadanaha.
Shirkadda fadhigeedu yahay San Francisco, oo si fiican loogu yaqaan qoyska Claude ee moodooyinka AI, ayaa warbixin ku sheegtay in hoos u dhac caalami ah oo isku-dubarid ah oo ku yimaada horumarka casriga ah “ay u badan tahay inay noqon doonto wax wanaagsan.” Laakiin waxay ka digtay in hakad hal dhinac ah uu noqon doono mid aan waxba tarayn, sababtoo ah tartamayaashu si fudud ayay u sii socon doonaan.
“Waxaan aaminsanahay inay fiicnaan lahayd in adduunku uu helo ikhtiyaarka ah inuu gaabiyo ama si ku meel gaar ah u hakiyo horumarinta AI ee xuduudaha si uu awood ugu yeesho qaab-dhismeedka bulshada iyo cilmi-baarista isku-dubaridka inay la socdaan horumarka tignoolajiyada,” ayay tiri.
Si hakad kasta uu macno u yeesho, Anthropic ayaa tiri, horumariyayaasha waaweyn ee AI ee dalal badan – gaar ahaan Mareykanka iyo Shiinaha – waxay u baahan doonaan inay isku mar joogsadaan xeerarka la isku halleyn karo oo la xaqiijin karo.
“Iyadoo aan lahayn hab isku-dubarid caalami ah, shirkadaha iyo dowladuhu waa inay sameeyaan go’aanno adag oo ku saabsan badbaadada iyagoo ku jira cadaadis tartan iyo juqraafiyeed,” ayay tiri.
Mowqifka Anthropic wuxuu dhaleeceyn kala kulmay qaybo ka mid ah warshadaha AI iyo qaar ka mid ah mas’uuliyiinta Aqalka Cad, kuwaas oo ku doodaya in shirkaddu ay aad ugu tiirsan tahay xaaladaha ugu xun – iyagoo ka digaya in farriintoodu ay labanlaabmi karto isku day lagu doonayo in lagu yareeyo kuwa la tartamaya iyagoo wata astaanta amniga.