Maxaa xiga kadib fashilka wada-hadaladii Iran iyo Mareykanka ee Pakistan?

Apr 12(Jowhar) Burburkii ku yimid wadahadalladii taariikhiga ahaa ee bishan Abriil 2026 ku dhexmaray Mareykanka iyo Iiraan caasimadda Baakistaan ee Islamabad, ayaa abuuray xaalad halis ah oo saameyn diblomaasiyadeed, mid milateri, iyo mid dhaqaaleba leh. Wadahadalladan oo qaatay 21 saacadood, lana filayay inay soo afjaraan dagaalka, ayaa ku dhammaaday eedeymo labada dhinac ah, kadib markii wafdiga Mareykanka ee uu hoggaaminayay Madaxweyne Ku-xigeenka JD Vance iyo wafdigii Iiraan ee uu hoggaaminayay Guddoomiyaha Baarlamaanka Mohammad Baqer Ghalibaf ay isku mari waayeen shuruudihii la hordhigay.
Maxaa Xigaya?
• Isku-dhac Toos ah oo ka dhaca Marinka Hormuz, Qodobka ugu xasaasisan ee la isku diiday wuxuu ahaa gacan-ku-heynta Marinka Hormuz. Maadaama Iiraan ay diidday inay ka tanaasusho maamulkiisa, Mareykankuna uu doonayo inuu marin-biyoodkaas ka sifeeyo miinooyinka, waxaa la filayaa in saacadaha iyo maalmaha soo socda ay ciidamada badda ee Mareykanka iyo ciidamada Iiraan ay iska hor yimaadaan si toos ah.
• Burburka Xabbad-joojinta, Xabad-Hakintu waa jilicsaneyd ee 2 todobaad ahayd haddana qarka u saaran inay gebi ahaanba burburto. Waxaa suurtagal ah in uu dib u qarxo dagaalkii lixda asbuuc socday, lana bilaabo weerarada xagga cirka ah, gantaalaha riddada dheer, iyo beegsiga saldhigyada milateri.
• Dagaallada Wakiilada (Proxy Wars), Iiraan waxay shuruud uga dhigtay wadahadalka in xabbad-joojin laga hirgeliyo Lubnaan, maadaama aan heshiis la gaarin, waxaa hubaal ah in dagaalka u dhexeeya Israa’iil iyo Xisbiga uu kasii dari doono, iyadoo Iiraan ay taageero dheeraad ah siin doonto isbaheysigeeda gobolka.
Maxaa Ka Dhalanaya?
• Dhibaato Saliida dunida iyo Burbur Dhaqaale oo Caalami ah, Marinka Hormuz waa dhuunta ay marto boqolkiiba 20% shidaalka caalamka. Fashilka ku yimid in marinkan la furo wuxuu si degdeg ah u sababi doonaa in qiimaha shidaalka uu cirka isku shareero. Tani waxay dhabar-jab dhaqaale ku tahay suuqyada caalamka, waxaana dhici karta inuu yimaado sicir-barar xooggan oo saameeya dunida oo dhan.
• Dardargelinta Barnaamijka Nukliyeerka Iiraan, Mareykanku wuxuu doonayay damaanad-qaad cad oo ah in Iiraan aysan sameysan hub nukliyeer ah. Burburka heshiiskan wuxuu Iiraan siinayaa marmarsiiyo ay si buuxda ugu dardargeliso barnaamijkeeda bacriminta Yuraaniyamka (Uranium enrichment), taasoo xaaladda gobolka gelineysa xasarad horleh oo ah tartan hubka wax gumaada ah.
Isbeddelka Muuqaalka Juquraafiyadeed (Geopolitical Shifts).
• Pakistan: Doorkii dhex-dhexaadinta ee dowladda Baakistaan wuu wiiqmay, waxaana soo darsi doona cadaadis adag oo kaga imaanaya Mareykanka si ay dhinac u raacdo.
• Kala Qeybsanaan Caalami ah, Waddamada sida Shiinaha iyo Ruushka ayaa la filayaa inay ka faa’iideystaan firaaqan diblomaasiyadeed, iyagoo isku dayi kara inay gacan dhaqaale ama mid siyaasadeed siiyaan Iiraan si ay awoodda Mareykanka ee Bariga Dhexe u yareeyaan.
Natiijo la’aanta wadahadallada Islamabad ma aha oo kaliya fursad nabad-raadineed oo burburtaye, waa dhimbiil hurin karta dagaal baaxad leh oo dib u qaabeeya nidaamka amniga iyo tamarta ee adduunka.