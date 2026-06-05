Sheekh Shariif oo aqbalay inuu ka guuro Mirinaayo iyo waxa lagu qanciyay

Jun 05(Jowhar) Madaxweyne hore Shariif Sheikh Axmed ayaa dib ugu laabanaya gurigiisa kuyaalay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, ka dib maalmo uu joogay Waqooyiga Caasimada halkaas oo ay iska horimaadyo ka dhaceen.
Dadaalo ay garwadeen kanoqdaan odayaal dhaqan, qaar kamid ah safaaradaha Reer Galbeedka ilaa Siyaasiin katirsan dowladda Federaalka ayaana lagu guuleystay in Shariif lagu qanciyo kulaabashada aagii horey u daganaa.
Dowladda Federaalka ayaa ku adkeysatay in ay qasab tahay in hoggaamiyayaasha Kheyre iyo Shariif Sh Axmed ay kulaabtaan xayndaabka Xalane, kana baxaan goobihii ay iska horimaadyadu ka dhaceen.