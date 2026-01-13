Wasiiro ka tirsan xukuumada Soomaaliya oo u socdaalay Laascaanood

Jan 13(Jowhar)-Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa u ambabaxay magaalada Laascoonood ee caasimadda Dowlad Goboleedka Waqooyi Bari ee Soomaaliya.
Wasiirada Dowladda ayaa halkaas u tegaya hawlo shaqo oo isa saaran, waxayna magaalada ku neegaan doonaan maalmaha soo socda. Raysal Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bari iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa dhawaan ku biiri doona.
Wufuud kale oo caalami ah oo ay kamid yihiin Safiirrada dalalka caalamka u jooga Muqdisho ayaa lagu wadaa inay tagaan magaalada Laascaanood.