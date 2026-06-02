xuska maalinta Qaranimada Talyaaniga oo Muqdisho lagu qabtay

Jun 02(Jowhar)Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta ka qeyb galay xuska Maalinta Qaranimada Talyaaniga, isagoo hambalyo u diray shacabka iyo dowladda Talyaaniga.
Mudane Saalax ayaa xusay xiriirka iyo saaxiibtinimada soo jireenka ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Talyaaniga.
“Maalintan waxay xusuus u tahay aftidii 1946-kii, markii shacabka Talyaanigu doorteen in dalkoodu noqdo jamhuuriyad halkii uu boqortooyo ahaan lahaa. Sidaas darteed, anigoo ku hadlaya magaca Dowladda Soomaaliya, waxaan hambalyo u dirayaa shacabka iyo madaxda Talyaaniga,” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Mudane Saalax Axmed Jaamac.