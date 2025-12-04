Axmed Madoobe oo magacaabay guddi diyaariya shirka mucaaradka ee Kismaayo

Dec 04(Jowhar)-Ilo wargal ah oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa xaqiijiyay in Madaxweynaha maamulka Jubaland uu magacaabay Guddiga Farsamada iyo Abaabulka Shirka Kismaayo. Guddigan ayaa loo xil-saaray diyaarinta ajandaha, habraacyada qabanqaabada, iyo isku-duwidda qaybaha kala duwan ee ka qeybgalaya shirka iyagoo isla maanta shaqo billaabay .
Shirka Kismaayo ayaa lagu martiqaaday laba Madaxweyne hore — Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo — saddex Ra’iisulwasaare hore, Xildhibaano, Siyaasiyiin, Duubab dhaqameed, Bulshada Rayidka iyo Aqoonyahanno Soomaaliyeed.
Waa shir ay si dhow indhaha ugu hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladaha caalamiga ah ee taageera Soomaaliya, iyadoo lagu sheegay inuu sawir guud ka bixinayo halka uu taagan yahay khilaafka siyaasadeed ee dalka. Shirka ayaa sidoo kale culeys siyaasadeed ku haya Villa Soomaaliya, maadaama uu ka imanayo xilli uu dalka wajahayo isku-dhacyo siyaasadeed oo sii murjiyay xaaladda gudaha.