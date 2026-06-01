Wararkii u danbeeyay doorashada xasaasiga ah ee saaka ka dhaceysa dalka Itoobiya iyo rajada Abiye

Jun 01(Jowhar) 𝐃𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐄𝐭𝐡𝐢𝐨𝐩𝐢𝐚 𝐦𝐚𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐰𝐚𝐱𝐚𝐚 𝐥𝐨𝐨 𝐝𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫𝐚𝐲 𝐃𝐨𝐨𝐫𝐚𝐬𝐡𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐤𝐚𝐚𝐬 𝐨𝐨 𝐚𝐡 𝐭𝐢𝐢 𝟕𝐚𝐚𝐝, 𝟓𝟎 𝐌𝐢𝐥𝐲𝐚𝐧 𝐨𝐨 𝐤𝐚 𝐦𝐢𝐝 𝐚𝐡 𝟏𝟑𝟎 𝐌𝐢𝐥𝐲𝐚𝐧 𝐄𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐤𝐚𝐚𝐬 𝐚𝐲𝐚𝐚 𝐱𝐚𝐪 𝐮 𝐥𝐞𝐡 𝐢𝐧𝐚𝐲 𝐜𝐨𝐝𝐞𝐞𝐲𝐚𝐚𝐧.
547 kursi ayey xisbiyada dalkaas ku tartamayaan Waxaana talada dalkaas hogaamin doona xisbiga hela 274 Kursi.
Xisbiga Talada haya ayaa la filayaa inay doorashadaas ku guuleystaan, taasoo ka dhigan in Raysulwasaaraha Dalkaas Aby Ahmed markale dib loo dooran doono.
Sida gudiga Doorashada Dalka Ethiopia uu xaqiijiyey qeybo kamid ah doorashadaasi kama qabsoomi doonta gaar ahaan Dhulka Tigreegu Ee ay TPLF ku xoogantahay Iyo meelo ka mid ah Gobalka Amaxaaradu degto.
Doorashadan Waxaa Goob joog ka ah Ergo ka kala socotan Ururka Midowga Afrika, Dalalaka Ruushka, Turkiga Iyo kuwa kale , halka Ururo kale oo caalami ah ay ka baaqsadeen.
Xisbiyada Mucaaradku waxay ku edeeyeen dowladda inay xisbiyada qaar ka saartay tartanka, taaso ka dhigan inay awoodda Isku koobtay.