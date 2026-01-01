Dad badan ayaa ku dhintay dab ka kacay baar ku yaal magaalada loo dalxiis tago ee Switzerland

jan 01(Jowhar)-Dhacdo naxdin leh ayaa ka dhacday magaalada caanka ah ee loo dalxiis tago ee Switzerland ee Zermatt, iyadoo dhowr qof ay ku dhinteen dab ba’an oo ka kacay baar ku yaal deegaanka. Dabku wuxuu bilowday aroortii hore, isagoo si degdeg ah ugu faafay dhismaha oo ku xayirmay kuwii gudaha ku jiray.
Sababta saxda ah ee dabka ayaa wali la baarayaa, laakiin waxaa la rumeysan yahay inay ka dhalatay cillad koronto. Dabku si degdeg ah ayuu u koray, isagoo qabsaday baarka oo sababay fowdo magaalada iyadoo dadka deegaanka iyo booqdayaashu ay isku dayayeen inay ka baxsadaan dabka.
Dab-damiyayaashu si degdeg ah ayay goobta u yimaadeen waxayna si aan kala joogsi lahayn uga shaqeeyeen daminta dabka iyo badbaadinta kuwa ku xayiran gudaha. Iyadoo ay dadaalkooda socdeen, dhowr qof ayaa naftooda ku waayay dabka, taasoo bulshada ka dhigtay mid naxdin iyo baroordiiq leh.
Maamulka deegaanka ayaa tacsi u diray qoysaska dhibanayaasha waxayna ballan qaadeen baaritaan buuxa oo ku saabsan dhacdada. Magaalada Zermatt waxaa loo yaqaanaa muuqaalkeeda quruxda badan iyo barafka heerka caalami ah, laakiin hadda waxaa weligeed lagu calaamadeyn doonaa dhacdadan naxdinta leh.
Dhimashada dadka ku dhintay dabkan waxay si cad u xasuusinaysaa muhiimadda ay leedahay tallaabooyinka badbaadada dabka ee goobaha dadweynaha. Waa lama huraan in ganacsiyada iyo goobaha ganacsigu ay yeeshaan habraacyo badbaado oo habboon si looga hortago in masiibooyinka noocaas ahi dhacaan.
Iyadoo bulshada Zermatt ay u murugoonayso dadkii naftooda ku waayay, waxay sidoo kale isu imaanayaan si ay isu taageeraan xilligan adag. Magaalada waxaa loo yaqaanaa bulshadeeda isku xiran, dadka deegaankana waxay isu soo baxayaan kuwa ay saameysay masiibada.
Baaritaanka sababta dabka ayaa socda, mas’uuliyiintuna waxay ka shaqeynayaan sidii loo ogaan lahaa inta uu le’eg yahay khasaaraha. Dhanka kale, magaalada Zermatt waxaa looga tagay inay ka baroorato khasaaraha dhimashada iyo inay la qabsato saameynta ba’an ee dabka ka kacay magaaladooda ay jecel yihiin ee loo dalxiis tago.