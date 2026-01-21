Diyaaradda Air Force One oo siday Madaxweyne Trump oo dib ugu labatay Mareykanka

jan 21 (Jowhar)- Donald Trump ayaa uga digay hoggaamiyeyaasha Yurub inaysan “dib uga laaban” hanjabaaddiisa ah inuu la wareego Greenland, ka hor kulan ka dhici doona Davos, Switzerland.
Diyaaradda Air Force One oo siday Madaxweyne Donald Trump oo u socotay hoggaamiyeyaasha Yurub ee Davos ayaa u leexatay oo dib ugu laabatay saldhiggeeda saaka ka dib markii ay la kulantay cilad koronto.
Waxa hore loo filayay inay noqoto maalin xaalad kacsan ka jirta Switzerland ayaa si fowdo ah ku bilaabatay wafdiga Mareykanka oo lagu qasbay inay beddelaan diyaaradaha oo ay dib u bilaabaan safarkooda saacadaha ka dambeeya jadwalka.
Madaxweynaha hadda wuxuu u safrayaa Yurub diyaarad kale waxaana la filayaa inuu dib u dhaco qiyaastii saddex saacadood, sida laga soo xigtay Xoghayaha Maaliyadda Mareykanka Scott Bessent.
Madaxweynaha wejiga dhagaxa leh ayaa la arkay isagoo raacaya Air Force One-kii asalka ahaa habeenkii Talaadada, isagoo u socda magaalada Davos ee Switzerland si uu uga qayb galo Shirka Dhaqaalaha Adduunka ee sanadlaha ah.
Wuxuu ballan qaaday safar ‘xiiso leh’, isagoo u sheegay wariyeyaasha inuu aaminsan yahay inay “aad u guuleysan doonto” inkastoo toddobaadyo ay isku dhaceen xulafada Nato oo ku saabsan dalabaadkiisa ah inuu la wareego Greenland.
Safarkiisa goobta loo dalxiis tago ee Alpine ayaa yimid ka dib markii Mr Trump loogu yeeray “cagajuglayn” isku daygiisii uu ku doonayay inuu jasiiradda Arctic ee istaraatiijiga ah ka helo Denmark, iyadoo digniino badan ay muujinayaan in tallaabooyinka noocaas ahi ay halis gelin karaan xiriirka Mareykanka ee Midowga Yurub inay noqdaan “hoos u dhac”.
Si kastaba ha ahaatee saacad markii ay socotay safarka diyaaradda Boeing 747 ee ka gudubtay Atlantic, shaqaaluhu waxay doorteen inay dib ugu laabtaan Saldhigga Wadajirka ah ee Andrews ka dib waxa loogu yeeray ‘arrin yar oo koronto ah’.
Saraakiisha Aqalka Cad ayaa markii dambe hoos u dhigay cabsidii cirka, iyagoo sheegay in go’aanka lagu laabanayo Maryland laga qaatay ‘taxaddar badan’ iyo in la adkeeyay in dhibaatada korontadu ay yar tahay.