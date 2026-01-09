Duqa Magaalada Minneapolis ayaa dalbaday in ICE laga saaro magaalada ka dib toogasho dhimasho leh

jan 09 (Jowhar)- Duqa Magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa dalbanaya in Hay’adda Socdaalka iyo Fulinta Kastamka Mareykanka (ICE) ay ka baxdo magaaladiisa ka dib toogasho dhimasho leh oo ay ku lug lahaayeen wakiillada ICE.
Dhacdadu waxay dhacday usbuucii hore markii la sheegay in wakiilada ICE ay toogteen oo ay dileen hooyo 37 jir ah xilli uu ku sugneed goob baabuurta lagu joojiyo oo ku taal xaafadda Phillips ee Minneapolis.
Toogashadu waxay kicisay caro waxayna dib u cusbooneysiisay baaqyada ku aaddan dib-u-habaynta booliiska, iyo sidoo kale baaritaan dheeraad ah oo lagu sameeyay joogitaanka ICE ee magaalada.
War-saxaafadeed uu xafiiskiisa ka soo saaray, Duqa Magaalada Frey wuxuu ku cambaareeyay toogashada “fal aan macno lahayn oo rabshado ah” wuxuuna ku baaqay in si degdeg ah ICE looga saaro Minneapolis. Wuxuu yiri, “Ficilladooda aan taxaddarka lahayn iyo kuwa khatarta ah meel kuma lahan magaaladeenna. Kama taagnaan doonno inta ICE ay sii waddo inay waxyeelleyso xubnaha bulshadayada.”
Dalabka duqa magaalada ayaa yimid iyadoo ay socdaan dood ballaaran oo ku saabsan doorka ICE iyo hay’adaha fulinta socdaalka ee bulshooyinka maxalliga ah. Dadka dhaliila ayaa ku doodaya in xeeladaha gardarrada ah ee ICE iyo la’aanta isla xisaabtanka ay horseedeen dhacdooyin badan oo rabshado iyo anshax-xumo ah, gaar ahaan dadka soogalootiga ah iyo dadka laga tirada badan yahay.
Iyada oo ka jawaabaysa dalabka Duqa Magaalada Frey, ICE waxay difaacday ficilladeeda, iyadoo sheegtay in toogashada ay ahayd mid sax ah oo lagama maarmaan u ah ilaalinta badbaadada wakiilladeeda. Hay’addu waxay sidoo kale ku nuuxnuuxsatay sida ay uga go’an tahay fulinta sharciyada socdaalka iyo hubinta amniga qaranka.
Si kastaba ha ahaatee, u doodayaasha dib-u-habaynta booliiska iyo xuquuqda soogalootiga ayaa ku baaqay kormeer iyo isla xisaabtan ballaaran oo ku saabsan ficillada ICE, iyo sidoo kale dib-u-qiimeyn lagu sameeyo doorka hay’addu ku leedahay fulinta sharciga maxalliga ah. Waxay ku doodayaan in dhacdooyinka sida toogashada ee Minneapolis ay muujinayaan baahida loo qabo dib-u-habeyn iyo hufnaan kordhaysa oo ka jirta hay’adaha fulinta socdaalka.
Iyadoo doodda ku saabsan joogitaanka ICE ee Minneapolis ay sii socoto, dalabka Duqa Magaalada Frey ee ku aaddan ka bixitaanka ayaa hoosta ka xariiqaya cadaadiska sii kordhaya ee saaran hoggaamiyeyaasha maxalliga ah si ay wax uga qabtaan arrinta fulinta socdaalka iyo saameynta ay ku leedahay bulshooyinka.
Waxaa weli la arki doonaa sida ICE ay uga jawaabi doonto baaqii duqa magaalada ee ku saabsan ka bixitaanka iyo tallaabooyinka la qaadi doono si loo hubiyo badbaadada iyo fayoobaanta dhammaan dadka deggan magaalada.