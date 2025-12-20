Duqeymo cirka ah oo Mareykanku ka geystay Suuriya ayaa lagu weeraray in ka badan 70 goobood

Dec 19 (Jowhar)-Horumar dhawaan laga sameeyay dagaalka ka dhanka ah Daacish (IS) ee Suuriya, Mareykanka ayaa bilaabay duqeymo cirka ah oo lagu bartilmaameedsanayo in ka badan 70 goobood oo Daacish ah.
Duqeyntan, oo ka dhacday meelo kala duwan oo dalka ah, waxaa fuliyay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka si ay u carqaladeeyaan una burburiyaan howlgallada kooxda xagjirka ah.
Duqeyntan ayaa qayb ka ah ololaha socda ee ka dhanka ah IS, kaas oo ahaa khatar weyn oo gobolka ka jirtay dhowr sano. Kooxdan, oo sidoo kale loo yaqaan ISIS ama ISIL, ayaa mas’uul ka ahayd weeraro badan oo naxariis darro ah, oo ay ku jiraan goynta madaxa, dilalka ballaaran, iyo burburinta goobaha dhaxalka dhaqanka.
Isbahaysiga uu hoggaamiyo Mareykanka ayaa duqeymo ka waday Suuriya tan iyo 2014, iyadoo ujeedadu tahay in la wiiqo IS lagana saaro meelaha ay ku xooggan yihiin.
Duqeymihii dhawaan dhacay waxay bartilmaameedsadeen goobaha muhiimka ah ee Daacish, oo ay ku jiraan xeryaha tababarka, goobaha hubka, iyo saldhigyada taliska.
Sida laga soo xigtay militariga Mareykanka, duqeymaha cirka ayaa lagu guuleystay in la burburiyo tiro badan oo bartilmaameedyo Daacish ah, taasoo si weyn u saameysay awoodda kooxda ee ah inay fuliso weerarrada.
Weerarrada waxaa la fuliyay iyadoo lala kaashanayo Ciidamada Dimuqraadiga Suuriya (SDF), oo ah maleeshiyaad ay hoggaamiyaan Kurdiyiinta oo ahaa la-hawlgalayaal muhiim ah oo ka tirsan dagaalka ka dhanka ah IS.
Duqeynta cirka ayaa timid xilli xasaasi ah iyadoo maamulka Biden uu doonayo inuu dib u xoojiyo dadaallada lagula dagaallamayo IS ee gobolka. Maamulka cusub wuxuu ballan qaaday inuu mudnaanta siinayo la dagaallanka argagixisada iyo inuu si dhow ula shaqeeyo xulafada gobolka si loo gaaro yoolkan.
In kasta oo duqeymaha cirka ay yihiin kuwo dhaawac weyn u geysanaya IS, haddana dagaalka ka dhanka ah kooxda xagjirka ah weli ma dhammaan. IS wali waxay ku sii jirtaa dhul ballaaran oo Suuriya ah waxayna sii waddaa inay khatar ku tahay xasilloonida gobolka.
Guud ahaan, duqeymaha cirka ee dhawaan dhacay waxay muujinayaan ballanqaadka socda ee Mareykanka iyo xulafadiisa ee la dagaallanka argagixisada Suuriya iyo meelo ka baxsan.
Iyadoo dagaalka ka dhanka ah IS uu sii socdo, bulshada caalamku waxay u baahan doontaa inay feejignaadaan oo ay midoobaan si loo ciribtiro khatartan khatarta ah mar uun.