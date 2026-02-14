Farmaajo oo la kulmay Deni iyo Axmed Madoobe

Feb 14(Jowhar)-Madaxweynihii 9-aad ee dalka Farmaajo ayaa kulamo gaar ah wadajir ula yeeshay madaxweynayaasha maamulada Puntlqnd iyo Jubaland ee degan Airport Hotel oo xeyndaabka Xalane ku yaala.
Farmaajo oo ay la Socdeen xubno kamid ah kooxdiisa ololaha oo uu kujiro Gudoomiyihii goblka Banaadir Cumar Finish ayaa kulankooda waxa uu u badnaa is-bariidin iyo kala warqaadasho.
Kulankan ayaa kusoo beegmaya xili xaaladda siyaasadeed ee dalka ay kacsan tahay oo uu jiro khilaaf u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda oo salka ku haya wax ka bedelka Dastuurka iyo daaha doorashooyinka dalka.