Hogaamiyaha Koofurgalbeed oo kormeeray xarumaha Wasaaradaha

Apr 18(Jowhar)-Hoggaamiyaha ku-meel-gaarka ah ee Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi, ayaa kormeer shaqo ku tagay qaar ka mid ah wasaaradaha Koonfur Galbeed, si uu u qiimeeyo habsami u socodka howlaha shaqo ee hay’adahaasi.
Wasaaradaha uu booqday Hoggaamiyaha KMG ah ee KGS ayaa kala ahaa Amniga, Cadaaladda, Arrimaha Gudaha, Caafimaadka, Dastuurka iyo Gargaarka.
Kormeerkan ayaa ujeedkiisu ahaa dardargelinta howlaha dowladda, kor u qaadidda hufnaanta iyo xoojinta isla xisaabtanka hay’adaha kala duwan. Intii uu kormeerka ku guda jiray, Hoggaamiye Jibriil waxa uu la kulmay masuuliyiinta wasaaradaha, isagoo ka dhageystay warbixinno ku saabsan howlaha socda, caqabadaha jira iyo qorshayaasha horumarineed.
Mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi ayaa faray masuuliyiinta wasaaradaha in ay laba-jibbaaraan dadaallada ay ugu adeegayaan shacabka, isla markaana ay mudnaanta siiyaan tayada adeegyada iyo hufnaanta maamulka.
Sidoo kale, waxa uu adkeeyay muhiimadda wada shaqeynta hay’adaha dowladda si loo gaaro horumar waara iyo adeegyo tayo leh oo ay helaan muwaadiniinta Koonfur Galbeed.