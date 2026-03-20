Hogaamiyaha Sare ee Iran oo ku Dhawaaqay in Cadawga laga Adkaaday

Mar 20 (Jowhar)- Shalay, Hogaamiyaha Sare ee Iiraan, Khamenei, ayaa ku dhawaaqay in cadowga Jamhuuriyadda Islaamiga ah laga Adkaaday. Isagoo la hadlayay dad badan oo taageerayaal ah oo ku sugan Tehran, Khamenei ayaa ku ammaanay dadka Iran adkaysigooda iyo sida ay uga go’an tahay inay difaacaan qarankooda.
Baaqa Hogaamiyaha Sare ayaa ku soo beegmaya xilli xiisad xooggan ay ka dhex jirto Iran iyo cadawgeeda, gaar ahaan Mareykanka iyo Israa’iil. Labada dalba waxay si weyn u dhaleeceeyeen barnaamijka nukliyeerka Iiraan waxayna cunaqabatayn adag saareen Jamhuuriyadda Islaamiga ah si ay u xakameeyaan saameynta ay ku leedahay gobolka.
In kasta oo ay jiraan caqabadahaas, Khamenei wuxuu khudbaddiisa ku sii waday inuu ka horyimaado, isagoo sheegay in Iran ay guul ka gaartay gardarrada cadawgeeda. Wuxuu ku amaanay dadka Iiraan adkaysigooda iyo go’aankooda ku aaddan dhibaatada.
Erayada Hogaamiyaha Sare waxaa la kulmay sacab iyo sacab dadkii badnaa, kuwaas oo lulayay calanka Iran waxayna ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay ku taageerayaan dalkooda. Dad badan oo ka mid ah dadkii ka soo qayb galay waxay muujiyeen sida ay ugu faanayaan awoodda Iiraan ee ay u leedahay inay iska caabiso cadawgeeda oo ay difaacdo madax-bannaanideeda.
In kasta oo Khamenei uusan si cad u magacaabin cidda uu u arko cadowga Iran, haddana hadalladiisu waxay u badan tahay inay ku wajahan yihiin Mareykanka iyo Israa’iil, kuwaas oo muddo dheer loo arkayay inay yihiin kuwo ka soo horjeeda Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Hadalka Hoggaamiyaha Sare wuxuu xasuusinayaa go’aanka Iran ee ah inay iska caabiso cadaadiska dibadda iyo inay difaacdo danaheeda qiimo kasta ha ahaatee.
Iyadoo xiisadaha ay sii kordhayaan Bariga Dhexe, hadalka Khamenei waa calaamad xooggan oo u ah cadawga Iran in Jamhuuriyadda Islaamku aysan dib uga laaban doonin hanjabaadaha iyo qasabka. Waxaa weli la arki doonaa sida bulshada caalamku uga jawaabi doonto mowqifka caasinimada Iran, laakiin hal shay ayaa cad: dadka Iran waxay ku mideysan yihiin go’aankooda ah inay ka ilaaliyaan qarankooda khataraha dibadda.
Waxaa la yaab ku noqotay cadawga Iran in laga soo ridday Diyadii dagaalka ee ugu casri saneeyd Mareykanka ee F-35 taas oow radaarka qaban lakin qubarada reer iran aay heleen halka aay ka jilicsan tahay oo ah dhinaca Matoorka olalka ka baxaaya madama aay diyadada tahay jilka 5naad.