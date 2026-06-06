Ilmo Falastiini ah oo lagu toogtay Daanta Galbeed

Jun 06(Jowhar)-Wado caadi ah oo u dhow Hebron ayaa noqotay mid dhimasho leh fiidnimadii Jimcaha, markii rasaasta Israel ay dishay ilmo yar oo Falastiini ah oo toddoba bilood jir ah isla markaana ay dhaawacday labadii waalidba koonfurta Daanta Galbeed ee la haysto, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka Falastiin.
Wasaaraddu waxay magacawday ilmaha yar oo lagu magacaabo Sam Fahd Abou Haikal, iyadoo sheegtay inuu dhintay waalidkiisna ay dhaawacmeen “ka dib markii ciidamada gumeysiga Israel ay rasaas ku fureen fiidkii Jimcaha” koonfurta magaalada Hebron.
Milatariga Israel ayaa sheegay in ciidamadoodu ay rasaas ku fureen markii “askartu ay arkeen gaari ku soo socda”. Si kastaba ha ahaatee, waxay intaas ku dartay in baaritaan hore lagu ogaaday in saddexda Falastiin ay ahaayeen “dad rayid ah oo aan lug ku lahayn” waxayna sheegtay inay “murugo weyn” ka muujiyeen waxyeello kasta oo la gaarsiiyay.
Kahor inta aysan wasaaraddu xaqiijin geerida, Dr Tareq Barbarawi, oo ah agaasimaha isbitaal ku yaal Hebron, ayaa u sheegay AFP in ilmaha uu yimid si loogu daweeyo dhaawacyo uu ku tilmaamay “mid halis ah”.
Wakaaladda wararka Falastiin ee Wafa ayaa werisay in ciidamada Israa’iil ay rasaas ku fureen gaariga qoyska.
Rabshadaha ayaa ku batay Daanta Galbeed ee la haysto tan iyo markii Gumeeysiga Israel ay dagaalkeeda ka bilowday Qaza bishii Oktoobar 2023. Muddadaas, askarta Israel ama dadka degan waxay dileen ugu yaraan 1,080 Falastiiniyiin ah dhulkaas, sida laga soo xigtay tirakoob ay samaysay AFP oo ku salaysan xogta wasaaradda caafimaadka Falastiin.
Israel waxay qabsatay Falastiin tan iyo 1967.
Tirakoobyada rasmiga ah ee Israel waxay muujinayaan ugu yaraan 46 Israa’iiliyiin ah in lagu dilay weeraro ama intii lagu jiray hawlgallada militariga Israa’iil isla muddadaas.