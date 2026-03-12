Thursday, March 12, 2026
Home NEWS Iran oo diiday xabad joojin ay soo jeediyeen Mareykanka iyo xulufadiisa

Iran oo diiday xabad joojin ay soo jeediyeen Mareykanka iyo xulufadiisa

By
aden
-
39

Mar 12(Jowhar)-Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iran ayaa sheegay in Tehran aysan aqbali doonin in dhinacyada ka soo horjeeda ay bilaabaan dagaal markay doonaan kadibna ay dalbadaan xabbad-joojin markay doonaan.

Bayaan uu soo saaray afhayeenku ku cadeeyey in Iiraan ay u aragto in dagaalka hadda socda uu yahay weerar lagu soo qaaday dalkeeda, sidaas darteedna aysan suurtagal ahayn in la joojiyo colaadda iyadoo aan la helin xal caddaalad ah.

Iran, saaka 6 wadan oo la hadlay jawaabtan oo isku mid ah ayay siisay oo ah in Nabadda xal dhinac aan laga raadin?

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

©