Iran waxay sheeganeysaa inay sii wadi karto dagaal xooggan muddo lix bilood ah

Mars 08 (Jowhar)- Afhayeenka IRGC Cali Maxamed Naeini ayaa sheegay in ciidamada Iran ay sii wadi karaan lix bilood oo dagaal xooggan ah, wuxuuna sheegay in qorsheeyayaasha dagaalka cadowga ay si xun u xumeeyeen Tehran.
Sida laga soo xigtay Cali Mohammad Naeini, oo ah wakiil ka tirsan Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah, ciidamada Iiraan waxay diyaar u yihiin inay sii wadaan hawlgallada dagaalka ee xooggan ugu yaraan nus sano. Wuxuu sheegay in militariga waddanku uu awood u leeyahay inuu dagaalamo “ugu yaraan lix bilood xawaaraha hadda jira”.
Naeini wuxuu sharraxay in hubka Iran uu ka kooban yahay gantaallo culus, kuwa ballistic-ga ah iyo kuwa dalxiiska, noocyo badan oo ah gawaarida aan duuliyaha lahayn, maraakiibta duqeymaha iyo nidaamyo kale oo loogu talagalay dagaal ballaaran oo daba dheeraaday. Aragtidiisa, tani waxay ka dhigan tahay inaysan jirin sabab looga walaaco awoodda dalka ee sii wadista colaadda. Wuxuu intaas ku daray in maalmaha soo socda Tehran ay qorsheyneyso inay soo bandhigto gantaallo aad u horumarsan oo fog oo aan hore loo isticmaalin.
Waxa kale oo uu ku dooday in “qorsheeyayaasha dagaalka” ee bilaabay ololaha ka dhanka ah Iiraan ay si khaldan u xisaabiyeen saddex qodob oo muhiim ah. Marka hore, waxay sheegeen inay u qaateen in meesha laga saarayo Hoggaamiyaha Sare Cali Khamenei ay horseedi doonto burburka Iiraan 48 saacadood gudahood.
Marka labaad, waxay filayeen in dagaalku uusan socon wax ka badan saddex maalmood. Saddexaad, waxay ku xisaabtameen sameynta degdega ah ee isbahaysi ballaaran oo goboleed iyo mid caalami ah oo ka dhan ah Tehran.
