Israel oo Duqeymo Cirka ah ka Fulisay Koonfurta Lubnaan

Dec 19 (Jowhar)- Israel waxay duqeymo cirka ah ka fulisay koonfurta Lubnaan, iyagoo bartilmaameedsanaya waxa ay ugu yeereen “kaabayaasha argagixisada” ee kooxda xagjirka ah ee ay taageerto Iiraan ee Hezbollah.
Duqeynta ayaa ku dhacday dhowr meelood oo ku yaal koonfurta dalka, oo ay ku jiraan magaalooyinka Nabatieh iyo Iqlim al-Tuffah.
Milatariga Israa’iil ayaa sheegay in duqeymaha ay jawaab u ahaayeen gantaallo laga soo riday Lubnaan oo ku dhacay waqooyiga Israa’iil horraantii maanta. Sida laga soo xigtay militariga Israa’iil, ugu yaraan saddex gantaal ayaa laga soo riday Lubnaan, laba ka mid ah waxaa qabtay nidaamka difaaca ee Iron Dome ee Israa’iil. Ma jiraan wax warar ah oo sheegaya in labada dhinac ay wax khasaare ah soo gaareen.
Xisbullah, dhankeeda, waxay beenisay mas’uuliyadda weerarrada gantaallada waxayna ku eedeysay Israa’iil inay fulisay duqeymahaas iyadoo qayb ka ah “isku day fashilmay oo lagu doonayay in lagu jahawareeriyo ra’yiga dadweynaha Lubnaan iyo kuwa caalamiga ah ee ka imanaya maxkamadeynta socota ee hay’adda Sahyuuniyadda.”
Xaaladda xuduudda Israa’iil iyo Lubnaan ayaa kacsanayd bilihii la soo dhaafay, iyadoo dhowr dhacdo oo rasaas xuduud ah ay dhexmartay labada dal. Israa’iil ayaa ku eedeysay Xisbullah inay koonfurta Lubnaan u adeegsato saldhig ay ku weerarto bartilmaameedyada Israa’iil, halka Xisbullah ay Israa’iil ku eedeysay inay ku xadgudubtay madaxbannaanida Lubnaan duqeymaheeda.
Ciidamada Ku-meel-gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee Lubnaan (UNIFIL) ayaa ku baaqay “xakameyn aad u badan” labada dhinac waxayna ku boorrisay dhammaan dhinacyada inay ixtiraamaan Khadka Buluugga ah, oo ah xadka ay Qaramada Midoobay u xilsaartay Israa’iil iyo Lubnaan.
Beesha caalamku waxay sidoo kale ku baaqday in la yareeyo xiisadaha iyo in dib loogu laabto wadahadalka u dhexeeya Israa’iil iyo Lubnaan si looga hortago xaaladdu inay sii xumaato.
Duqeynta cirka ayaa calaamad u ah kororka ugu dambeeyay ee colaadda muddada dheer soo jirtay ee u dhaxaysa Israa’iil iyo Xisbullah, waxayna walaac ka muujiyeen suurtagalnimada khilaaf ballaaran oo ka dhaca gobolka.
Beesha caalamku waxay si dhow ula socon doontaa xaaladda maalmaha soo socda si loo arko haddii xiisaddu ay sii kordhayso ama haddii labada dhinac ay qaadi doonaan tallaabooyin lagu yareynayo xiisadda iyo ka hortagga rabshado dheeraad ah.