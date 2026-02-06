Jeneraal Ruush ah oo dhowr jeer lagu toogtay Moscow

Fab 06 (Jowhar)- Jeneraal caan ah oo ka tirsan ciidamada Ruushka ayaa dhowr jeer lagu toogtay Moscow, waxaana lagu dhaawacay Moscow.
Jeneraal Vladimir Alexeyev ayaa isla markiiba loo qaaday isbitaal ka dib weerarkii ka dhacay guri dabaq ah oo ku yaal duleedka waqooyi-galbeed ee magaalada, xaaladdiisana lama oga.
Alexeyev waa lambarka labaad ee agaasimaha ugu weyn ee sirdoonka militariga Ruushka ee GRU, waana qofkii ugu dambeeyay ee ugu sarreeyay ee militariga ah ee lagu bartilmaameedsado caasimadda tan iyo markii duullaankii buuxay ee Ukraine uu bilaabmay ku dhawaad afar sano ka hor.
Waxaa lagu soo rogay cunaqabatayn Midowga Yurub ka dib markii GRU lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay weerarkii neerfaha ee 2018 ka dhacay Salisbury ee UK.
“Dhibbanaha ayaa la dhigay isbitaal mid ka mid ah isbitaallada magaalada,” ayay tiri Svetlana Petrenko oo ka tirsan Guddiga Baarista Ruushka, oo sheegtay inay furtay kiis dambiyeed oo isku day dil ah.
Ninkii hubaysnaa ayaa baxsaday, baarayaashuna waxay baareen muuqaallada CCTV si ay u helaan tilmaamo waxayna bilaabeen inay wareystaan marqaatiyaasha.
Alexeyev wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray dagaalkii Ukraine, isagoo ka qayb qaatay wadahadallo uu la galay Ukraine intii lagu jiray go’doomintii Ruushka ee Mariupol sannadkii 2022.
Waxaa sidoo kale loo diray inuu la xaajoodo madaxa kooxda calooshood u shaqeystayaasha Wagner, Yevgeny Prigozhin, kaasoo hoggaaminayay kacdoon gaaban oo dhiig badan ku daatay bishii Juun 2023.