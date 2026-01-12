Jubaland oo UN-ka u sheegtay in 1.5 milyan oo qof ay si toos ah u saameysay abaarta Jubaland

Jan 12(Jowhar)-Madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam, ayaa Xarunta Madaxtooyada ku qaabilay Ku-xigeenka Ergayga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay, ahna Isku-duwaha arrimaha Bani’aadannimada Soomaaliya, Mr. George Conway, iyo wafdi uu hoggaaminayo, kuwaas oo u kuurgalaya saamaynta abaarta ka jirta deegaannada Jubaland.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in ka badan hal milyan iyo badh (1.5 milyan) oo qof ay si toos ah u saameysay abaartu, halka kumannaan xoolo ahna ay ku dhinteen, taas oo si weyn u wiiqday noloshii dhaqaale ee dadku ku tiirsanaa oo ahayd xoolaha nool. Wuxuu xusay Madaxweynahu in dadka ku barakacay saameynta abaarta ay ilaa hadda helayaan gargaar kooban oo ay wadaan Guddiga Gurmadka Abaaraha Jubaland, oo gaarsiinaya biyo-dhaamin iyo raashin deegaannada ay abaartu sida ba’an u saameysay.
Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa tilmaamay in abaartu ay sii daba dheeraan karto, taas oo halis weyn ku ah nolosha shacabka, haddii aan la helin gurmad degdeg ah iyo kaalmo caalami ah. Wuxuu adkeeyay in ay wakhtigan muhiim tahay taageero degdeg ah, si looga hortago in xaaladdu isu beddesho macaluul, gaar ahaan isagoo xusay in biyaha Iyo cuntadu ay yihiin caqabadda ugu weyn ee haatan taagan.
Ugu danbayntii Madaxweynaha ayaa ugu baaqay Bulshada Caalamka, Shacabka Soomaaliyeed iyo qurbajoogta Deegaanka inay ka qeybaataan gurmadka socda si looga hortago in dhibaatadu ay kasii badato inta ay hada joogto.