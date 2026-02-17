Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo maanta ku wajahan dalka Itoobiya

Feb 17(Jowhar)-Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa maanta u safri doona caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa, halkaas oo uu kula kulmi doono Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed si ay uga wada hadlaan xiriirka labada dal iyo horumarka ka jira Geeska Afrika.
Inta lagu guda jiro booqashada, labada dhinac ayaa la filayaa inay saxiixaan heshiisyo iyo is-afgaradyo dhowr ah oo lagu ballaarinayo iskaashiga dhinacyo kala duwan.
Booqashada Addis Ababa waxay qeyb ka tahay safar dibadeed oo ballaaran, taas oo ka tarjumaysa dadaallada Ankara ee lagu xoojinayo joogitaankeeda siyaasadeed iyo mid dhaqaale ee Afrika iyo dalalka Khaliijka.
Itoobiya ayaa door muhiim ah kaga jirta siyaasadda Afrika ee Turkey, iyadoo ku taalla meel istiraatiiji ah oo ka mid ah Geeska Afrika. Xiriirka Turkiga iyo Itoobiya ayaa si joogto ah u kobcayay sanadihii la soo dhaafay, iyadoo Itoobiya hadda tahay dalka ugu weyn ee qaata maalgashiga Turkiga ee Afrika, kaas oo kor u dhaafaya $2.5 bilyan, isla markaana soo jiitay tobannaan kun oo shaqooyin ah.