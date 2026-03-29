Sunday, March 29, 2026
Madaxweyne Deni oo kulan xaaaasi ah la yeeshay Qunsulka Itoobiya iyo saraakiil ciidan

Mar 29(Jowhar)-Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta Qasriga Madaxtooyada ee magaalada Garoowe ku qaabilay Qunsulka Dowladda Itoobiya u fadhiya Puntland, Major General Tagesse Lambamo Dimbore, iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada dalka Itoobiya.

Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya Puntland iyo Dowladda Itoobiya, gaar ahaan dhinacyada amniga, la-dagaallanka kooxaha argagixisada, iyo horumarinta iskaashiga gobolka.

Madaxweyne Deni ayaa uga mahadceliyey wafdiga Itoobiya booqashadooda, isagoo xusay muhiimadda ay leedahay wada-shaqeynta labada dhinac si loo xaqiijiyo xasilloonida iyo amniga mandaqadda. Sidoo kale, wafdiga Itoobiya ayaa muujiyey sida ay uga go’an tahay sii xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ay la leeyihiin Puntland.

