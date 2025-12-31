Madaxweyne Xasan oo shaaciyay Saddex arrin oo Israel kaga bedelatay Somaliland Aqoonsiga

Dec 31(Jowhar)-Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo bandhiggay Saddex dalab oo ay Israel ka heshay Somaliland si ay usiiso aqoonsj.
Warreysi uu siiyay TV-ga Al-Jazeera ayuu madaxweynaha ku sheegay in Xogta Sirdoonka Soomaaliya helay ay muujinehso in saddex arin ay Israa’1il kula heshiisey Somaliland:
1 – In Falastiiniyiinta sida qasabka ah lagu soo barakicinayo la geeyo Somaliland.
2 – Bixinta saldhig milateri oo Israa’1il ka sameysanayso xeebta Gacanka Cadmeed.
3 – Ku biirista Somaliland Heshiisyada Abraham.
Kuwani waa saddexda dalab ee Israa’1il ay Somaliland ka aqbashay.
Haddii saddexdan la fuliyo, maxaa dhici doona mustaqbalka?
Sanduuqii Pandora ayaa adduunka laga furi doonaa.