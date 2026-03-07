Madaxweyne Xasan oo u duulay dalka Tanzania oo madaxda EAC ay ku shireyso

Mar 07(Jowhar)-Madaxda Ururka Bulshada Bariga Afrika (EAC) ayaa maanta oo Sabti ah yeelanaya kulan muhiim ah, iyadoo madaxda siddeedda dal ay isugu tagayaan magaalada Arusha, si ay uga qayb galaan Shirka 25-aad ee caadiga ah ee EAC.
Shirkan oo ay martigelinayso dowladda Tanzania waxa uu halkudhigiisa yahay “Xoojinta Isdhexgalka si loo Hagaajiyo Nolol-maalmeedka Muwaadiniinta EAC,” taasoo dib u xaqiijinaysa dadaalka ururka ee ku aaddan iskaashiga gobolka, kobaca dhaqaalaha, iyo gaarista horumar waara.
Shirkan ayaa imanaya xilli muhiim ah, maadaama ururku hadda ka kooban yahay Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Kenya, Rwanda, Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, Uganda, iyo Tanzania. Hoggaamiyeyaasha ayaa la filayaa inay ka doodaan warbixinno muhiim ah oo daboolaya muddada u dhexeysa 30-kii Nofeembar 2024 ilaa 31-kii Diseembar 2025, kuwaas oo ku saabsan horumarka barnaamijyada gobolka iyo kobaca hay’adaha ururka.
Qodob muhiim ah oo ka mid ah shirka ayaa noqon doona soo bandhigista rasmiga ah ee Istaraatiijiyadda 7-aad ee Horumarinta EAC (2026/27–2030/31). Istaraatiijiyaddan cusub waxay ku dhisan tahay guulihii hore, iyadoo la jaanqaadaysa Aragtida EAC 2050, Ajandaha Midowga Afrika 2063, iyo Yoolalka Horumarka Waara ee Qaramada Midoobay (SDGs).
Arrin kale oo muhiim ah ayaa ah soo bandhigista EAC Customs Bond, oo ah nidaam dammaanad kastam oo hal gobol ah. Tani waxay beddeli doontaa dammaanadaha kala duwan ee dalalka, iyadoo isku xiraysa maamulada kastamka, shirkadaha caymiska, iyo hay’adaha maaliyadda, si loo yareeyo kharashaadka ganacsiga, loo dhimo dib-u-dhacyada xuduudaha, loo ilaaliyo dakhliga dowladda, loona fududeeyo socodka degdegga ah ee badeecadaha.
Ajandaha shirka sidoo kale waxaa ku jira qaabka maalgelinta waarta ee miisaaniyadda EAC, kadib amar ka soo baxay shirkii hore. Qaabka la soo jeediyay wuxuu yahay 65% tabaruc siman oo ay bixiyaan dalalka xubnaha ah iyo 35% tabaruc lagu qiimeeyo awoodda dal kasta. Sidoo kale waxaa laga doodi doonaa heerka isdhexgalka dalalka cusub ee ku biiray EAC intii u dhexeysay 2016 iyo 2024.
Waxaa sidoo kale la filayaa magacaabisyo muhiim ah, oo ay ku jirto Xoghayaha Guud ee cusub ee EAC oo beddeli doona Veronica Nduva, maadaama muddadiisu dhammaanayso Abriil 2026. Sidoo kale waxaa la magacaabi doonaa garsoorayaal cusub oo Maxkamadda Caddaaladda Bariga Afrika, dib-u-cusboonaysiin loo sameyn doono ku-xigeennada xoghayaha guud, iyo guddiyada Maamulka Tartanka EAC. Hoggaamiyeyaashu sidoo kale waxay ansixin doonaan sharciyo ay soo meel mariyeen Baarlamaanka EAC.