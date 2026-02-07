Midowga Yurub ayaa sheegaya in TikTok ay barnaamijkeeda u qaabeysay mid qabatimo leh

Feb 07 (Jowhar)-Mas’uuliyiinta Midowga Yurub ayaa sheegay in barnaamijka wadaagga fiidiyowga ee TikTok uu jebiyay xeerarka macluumaadka internetka, iyagoo uga digaya shirkadda inay beddesho sifooyinka “balwadaha leh” si looga ilaaliyo carruurta aan qaan-gaarin isticmaalka qasabka ah.
Guddiga Yurub ayaa Jimcihii wadaagay gunaanadkii hordhaca ahaa ee baaritaan lagu sameeyay TikTok, iyagoo sheegay in astaamaha sida duubista aan dhammaadka lahayn, ciyaarista otomaatiga ah, ogeysiisyada riixitaanka, iyo algorithm talo soo jeedin shaqsiyeed ay dhiirrigelisay balwadda.
“TikTok waa inay qaadaan tallaabooyin waana inay beddelaan naqshadeynta adeeggooda Yurub si ay u ilaaliyaan carruurta aan qaan-gaarin,” ayuu madaxa tiknoolajiyadda Midowga Yurub Henna Virkkunen u sheegay wariyeyaasha.
Afhayeenka Guddiga Yurub Thomas Regnier ayaa sheegay in “tallaabooyinka uu TikTok haysto aysan ku filnayn”.
“Tilmaamahani waxay horseedaan isticmaalka qasabka ah ee abka, gaar ahaan carruurteenna, tanina waxay khatar weyn ku tahay caafimaadkooda maskaxeed iyo fayoobaantooda,” ayuu yiri Regnier, isagoo sheegay in abka uu jebinayo Sharciga Adeegyada Dijitaalka ah.
Hay’adda sharci dejinta Midowga Yurub ayaa ku hanjabtay TikTok ganaax gaaraya ilaa 6 boqolkiiba oo ah lacagta adduunka ee ay soo saarto ByteDance, oo ah milkiilaha barnaamijka.
Tiknoolajiyadda TikTok ayaa dhaleeceysay natiijooyinka, iyadoo sheegtay inaysan sal lahayn.
“Natiijooyinka hordhaca ah ee Guddiga waxay soo bandhigayaan muuqaal been abuur ah oo gebi ahaanba aan qiimo lahayn oo ku saabsan barnaamijkeenna, waxaanan qaadi doonnaa tallaabooyin kasta oo lagama maarmaan ah si aan uga hortagno natiijooyinkan,” ayuu yiri afhayeen u hadlay TikTok.
Baaritaankan ayaa yimid iyadoo dalalka Midowga Yurub ay raadinayaan xayiraado waaweyn oo saaran shirkadaha tignoolajiyada iyo baraha bulshada ee awoodda badan, inta badan iyadoo la sheegayo in la ilaaliyo isticmaaleyaasha da’da yar.