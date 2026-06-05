Putin oo sheegay in kulanka Zelensky uu yahay “wax aan micno lahayn” ilaa uu jiro Heshiis Nabadeed

Jun 05 (Jowhar)-Vladimir Putin ayaa biyo qabow ku shubay rabitaanka Volodymyr Zelensky ee wadahadallada tooska ah, isagoo sheegay in uusan “wax faa’iido ah u arkin” kulan fool ka fool ah oo uu la leeyahay madaxweynaha Ukraine ilaa heshiis nabadeed uu miiska saaran yahay.
Isagoo ka hadlayay madasha dhaqaalaha ee ugu weyn Ruushka ee Saint Petersburg, madaxweynaha Ruushka ayaa ku dooday in shir kasta uu muhiim yahay oo keliya haddii Ukraine ay marka hore joojiso waxa uu ku tilmaamay horumarka ciidamada Ruushka.
Faallooyinkiisu waxay yimaadeen maalin ka dib markii Mr Zelensky uu daabacay warqad furan oo uu ku boorinayo labada hoggaamiye inay kulmaan.
“Ma arko wax faa’iido ah oo ku saabsan kulanka. Waxay macno samaynaysaa oo keliya in dhinaca Ukraine uu joojiyo horumarka ciidamadeenna qalabka sida. Taasi waa intaas. Waxaanna u baahanahay heshiisyo,” Putin ayaa u sheegay madasha.
Wuxuu sheegay in shaqo kasta oo saldhig ah loo daayo khabiiro ka hor inta aysan hoggaamiyeyaashu wada fadhiisan.
“Khubaradu ha shaqeeyaan, ha horumariyaan xalal, ka dibna waan kulmi karnaa,” Putin ayaa raaciyay.
Putin ayaa sidoo kale ku adkaystay in khilaafku uu dhammaan doono oo keliya marka Moscow ay gaarto yoolalkeeda.
“Tallaabooyinka milatari waxay dhammaan doonaan maalin uun, sida aan u malaynayno. Shaki la’aan, way dhammaan doonaan marka aan gaarno yoolalka aan u dejinay nafteena,” ayuu yiri Mr Putin.
Ruushku wuxuu dalbaday in la xakameeyo gobolka Donbas ee bariga Ukraine iyo sidoo kale xayiraadaha siyaasadeed iyo kuwa militari ee ballaaran ee saaran Ukraine.
Midowga Yurub ayaa hore u taageeray baaqii Mr Zelensky ee ahaa wadahadallo toos ah warqad uu u diray Mr Putin.
Mr Zelensky wuxuu soo jeediyay in labada hoggaamiye ay kulmaan si ay u heshiiyaan in la soo afjaro in ka badan afar sano oo dagaal ah, isagoo ka digay in Kyiv uu diyaar u tahay inuu ku dagaallamo si kale.
“Waxaan soo dhaweyneynaa baaqii Madaxweyne Zelensky ee ahaa wadahadallo toos ah iyo sidoo kale baaqii xabbad-joojin dhankayagana, waxaan mar kale ka gudbi doonnaa xaqiiqooyinka, waana tan in Ukraine ay rabto nabad, Yurub waxay rabtaa nabad,” ayay tiri afhayeenka Midowga Yurub Anitta Hipper.
Warqaddiisa, oo xafiiska Mr Zelensky uu sheegay in sidoo kale loo diray dalal kale oo ay ku jirto Mareykanka, madaxweynaha Ukraine wuxuu ku dooday in dad badan oo Ruush ah ay ka daaleen cadaadiska dagaalka laga bilaabo gantaalada Yukrayn iyo weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ilaa sicir bararka iyo shidaalka yaraanta – waxayna diyaar u yihiin nabadda.