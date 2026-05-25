Ruushka ayaa gantaal cusub oo nooca Oreshnik ah ku weeraray Ukraine

May 25(Jowhar)-Kyiv waxay ku soo baraarugtay weerar saacado badan socday iyadoo Ruushku uu soo diray boqolaal diyaaradood oo aan duuliye lahayn iyo gantaallo mid ka mid ah duqeymaha ugu xooggan caasimadda tan iyo markii dagaalku bilaabmay, oo ay ku jiraan gantaalka Oreshnik ee hypersonic oo u dhow magaalada.
Mas’uuliyiinta Ukraine ayaa sheegay in duqeymaha habeenkii dhacay ay ku dhinteen laba qof Kyiv iyo laba kale oo ku yaal agagaarka, halka ku dhawaad 100 ay ku dhaawacmeen.
Mas’uuliyiintu waxay soo sheegeen in ay waxyeello soo gaartay daraasiin dhismeyaal la deggan yahay iyo dhowr iskuul, iyadoo saameynta badan ay ku urursan tahay bartamaha Kyiv.
“Waa muhiim in tani aysan sii ahaan cawaaqib xumo Ruushka,” ayuu Madaxweynaha Yukrayn Volodymyr Zelensky ku qoray barnaamijka fariimaha Telegram.
Wuxuu ugu baaqay la-hawlgalayaasha Yukrayn inay ka jawaabaan.
“Go’aanno ayaa loo baahan yahay – Mareykanka, Yurub iyo kuwa kale,” ayuu yiri.
Saraakiishu waxay sidoo kale duubeen weeraro meelo kale oo dalka ah waxayna sheegeen in laba qof lagu dilay gobolka koonfureed ee Kherson.
Dab-damiyayaashu waxay damiyeen dab ka kacay dhisme dabaq ah oo qayb ahaan burburiyay weerar Ruushku ka geystay Kyiv
Hogaamiyayaasha Yurub ayaa cambaareeyay weerarkii lagu qaaday Kyiv, iyadoo Britain iyo Jarmalka ay ku tilmaameen isticmaalka Oreshnik – gantaal dhexdhexaad ah oo qaadi kara madaxyada hubka nukliyeerka – “kor u kac”.
Kaja Kallas, diblomaasi sare oo Midowga Yurub ah, ayaa sheegtay in Moscow ay adeegsanayso “xeelad cabsi siyaasadeed iyo khiyaano nukliyeer oo aan taxaddar lahayn”.
Madxafka Chornobyl ayaa lagu weeraray
Duqeymuhu waxay waxyeello yar u geysteen dhismaha golaha wasiirada Ukraine iyo Wasaaradda Arrimaha Dibadda, sida ay sheegeen mas’uuliyiintu.
Madxafka farshaxanka qaranka ee Kyiv iyo hoolka philharmonic , oo labaduba ku yaal bartamaha magaalada, ayaa si xun u burburay, sida ay sheegeen mas’uuliyiintu, kuwaas oo intaa ku daray in dhismayaal kale oo taariikhi ah oo badan oo ku yaal bartamaha ay sidoo kale saameeyeen.
“Tani waa dagaal ka dhan ah dhaqankeenna, xusuusta, iyo aqoonsiga,” ayuu yiri Kyrylo Budanov, kaaliyaha ugu sarreeya Mr Zelensky.
“Qarniyo badan, Moscow waxay isku dayday inay burburiso wax kasta oo naga dhigaya Yukrayn,” ayuu raaciyay.
Hal weerar ayaa dhulka dhigay matxaf cusub oo loo furay musiibadii nukliyeerka ee Chornobyl ee 1986, taasoo keentay jawaab cad oo ka timid Mr Zelensky intii uu booqanayay goobta.
Meel u dhow, oo ku taal bartamaha magaalada oo shalay la furay, shaqaaluhu waxay xaaqeen muraayado burburay iyo burbur.
Xitaa burburka, makhaayaddu waxay sii waday inay u adeegto macaamiisha – qaarkoodna waxay sheegeen inay si gaar ah u yimaadeen inay muujiyaan midnimo.
“Marka shucuurtu yara yaraato, waxaan ka fikiri doonnaa inaan wax walba soo celinno … ama inaan gebi ahaanba shaqeyno,” ayuu yiri Yevhenii Prusak, oo ah milkiilaha makhaayadda.
Waxay ahayd oo keliya isticmaalka gantaalka Oreshnik ee ka dhanka ah Ukraine tan iyo markii dagaalku bilaabmay duullaankii buuxay ee Ruushka bishii Febraayo 2022.
Oreshnik waxaa lagu qiimeeyay inuu leeyahay masaafo dhan dhowr kun oo kiiloomitir.
Labadii weerar ee hore waxay ku dhaceen magaalooyinka waaweyn, laakiin Mr Zelensky wuxuu sheegay in weerarkani uu ka dhacay Bila Tserkva, oo ah magaalo ay ku nool yihiin 200,000 oo qof oo qiyaastii 64 km u jirta duleedka Kyiv.
Falanqaynta muuqaallada Reuters waxay soo jeedinaysaa in madaxa gantaalka loo qaybiyay 36 gantaal oo hoos yimaada, sida laga soo xigtay Rollo Collins, oo ah baare ka tirsan Xarunta Adkeysiga Macluumaadka, oo ah hay’ad baaritaan oo il furan.
Guud ahaan, ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu riday 90 gantaal isla markaana uu riday 600 oo diyaaradood oo aan duuliye lahayn.
Fasal burburay oo ka tirsan Kulliyadda Starobilsk ee Jaamacadda Luhansk Pedagogical
Mr Zelensky wuxuu sheegay in Ruushku uu sidoo kale bartilmaameedsaday xarumaha biyaha, isagoo ku doodaya in Moscow ay raadinayso inay waxyeelayso kaabayaasha dhaqaalaha ka hor baahida xagaaga ee sare.
Ruushku wuxuu sheegay inay isticmaashay gantaalada Oreshnik, Iskander, Kinzhal iyo Zircon si ay uga aargudato duqeymaha Ukraine ee bartilmaameedyada rayidka ah ee gudaha Ruushka.
Ukraine waxay sheegtay inaysan bartilmaameedsanayn dadka rayidka ah.
Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa sheegtay in weerarradu ay ku dhaceen xarumaha taliska militariga Yukrayn, oo ay ku jiraan goobaha ay isticmaalaan ciidamada dhulka iyo sirdoonka militariga, iyo sidoo kale saldhigyada cirka iyo goobaha militariga iyo warshadaha.
Ruushku sidoo kale wuu beeniyay inuu bartilmaameedsaday dadka rayidka ah, inkastoo kumanaan qof lagu dilay duqeymo ka dhacay magaalooyinka Yukrayn intii lagu jiray dagaalka.
‘Waxay ahayd mid cabsi leh’
Dhulgariirku wuxuu ku dhacay Lukyanivka, oo ah degmo waqooyi ka xigta bartamaha magaalada Kyiv oo hoy u ah warshad gantaal, gaar ahaan mid adag.
Baloogyada guryaha iyo ganacsiyada aagga ayaa si isdaba joog ah u burburiyay duqeymaha Ruushka intii lagu jiray dagaalka, markan xarun wax laga iibsado iyo suuq u dhow ayaa dab qabsaday.
Duqa magaalada Vitali Klitschko ayaa sheegay in ugu yaraan laba qof lagu dilay caasimadda 81 kalena ay dhaawacmeen.
Qiyaastii 30 dhisme oo ku yaal Kyiv ayaa burburay ama burburay, ayuu yiri Mr Zelensky.
Iyadoo qaraxyadu ay habeenimo soo noqnoqdeen, dad badan oo degan ayaa u dhaqaaqay saldhigyada dhulka hoostiisa mara si ay u helaan hoy.
Nataliia Zvarych, oo 62 jir ah, ayaa sheegtay inay u orodday saldhiggeeda deegaanka iyadoo qaraxyadu ay bilaabeen inay ruxaan magaalada.
“Waxay ahayd mid cabsi leh, cabsi leh,” ayay tiri.
Kyiv dhawaan waxay ballaarisay awooddeeda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxayna xoojisay weerarrada aan muranka lahayn.
Dhulka Ruushka, oo ay ku jiraan meelaha la deggan yahay iyo kaabayaasha dhoofinta saliidda.
Dadaallada uu hoggaaminayo Mareykanka ee lagu gorgortamayo in lagu soo afjaro dagaal ka badan afar sano ayaa hoos u dhacay bilihii la soo dhaafay, iyadoo diiradda Washington ay u janjeertay colaaddeeda Bariga Dhexe.
