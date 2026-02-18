Wednesday, February 18, 2026
Soomaaliya oo loo ogolaaday nidaamka baasaboorada Bulshada Bariga Afrika (EAC)

Soomaaliya oo loo ogolaaday nidaamka baasaboorada Bulshada Bariga Afrika (EAC)

By
aden
-
104

Feb 18(Jowhar)-Dowladda Soomaaliya ayaa shalay si rasmi ah loogu ogolaaday nidaamka baasaboorada Bulshada Bariga Afrika (EAC), iyadoo noqotay xubintii lixaad ee awood u leh inay soo saarto baasaboor goboleed oo ay aqoonsan yihiin dhammaan dalalka xubnaha ka ah.

Dalalka kale ee hore u hirgeliyay nidaamka e-Baasaboorka EAC iyo xilliyada ay bilaabeen waa:

Kenya: 1 Sebtembar 2017

Tanzania: 31 Janaayo 2018

Burundi: 31 May 2018

Uganda: 18 Disembar 2018

Rwanda: 1 Luulyo 2019

Dhanka kale, Koonfurta Suudaan iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo weli ma aysan hirgelinta nidaamkan.

