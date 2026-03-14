Suuqa Saamiyada Mareykanka oo Lumiyay in ka badan $2 Tirilyan Sababo la Xiriira Xiisadda Iran

Mar 14(Jowhar)-Hoos u dhac ka badan $2 tirilyan oo doollar ayaa ku yimid suuqa saamiyada Mareykanka, tan iyo markii uu cirka isku shareeray dagaalka u dhexeeya Mareykanka, Israa’iil iyo Iran. Tani waxaa muujinaya xogta ay soo bandhigtay mareegta S&P 500, oo cabbirta waxqabadka shirkadaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha Mareykanka.
Falanqeeyayaasha dhaqaalaha ayaa sheegay in kororka qiimaha shidaalka iyo hubanti la’aanta ka dhalatay dagaalka ay si weyn u wiiqeen kalsoonida maalgashadayaasha. Markasta oo khilaaf militari oo weyn uu ka dhaco Bariga Dhexe, waxaa caadi ahaan kor u kaca qiimaha tamarta iyo cabsi laga qabo in sahayda shidaalka ay carqalado gasho.
Dagaalkan cusub ayaa sidoo kale kordhiyay qalalaasaha suuqyada maaliyadeed ee caalamka, iyadoo shirkado badan oo waaweyn ay la kulmeen hoos u dhac ku yimid qiimaha saamiyadooda. Khubarada ayaa ka digaya in haddii xiisaddu sii socoto, ay sii kordhi karto khasaaraha dhaqaale ee ka muuqda suuqyada caalamka.
Dhanka kale, maalgashadayaasha qaar ayaa bilaabay inay lacagahooda u wareejiyaan hanti loo arko mid ammaan ah, sida dahabka iyo bonds-ka dowladda, si ay uga badbaadaan khatarta ka dhalan karta dagaalka.