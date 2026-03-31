Sweden ayaa u gudubtay Koobka Adduunka 2026

Sweden ayaa markii 13aad u gudubtay Koobka Adduunka.Kooxda Baluug iyo Jaallo ayaa ku guuleysatay ciyaartii isreebreebka ee muhiimka ahayd ee ay la yeesheen Poland 3-2.
Sweden ayaa ka aarsatay guuldarradii Poland u dirtay Koobka Adduunka 2022 afar sano ka hor.
Victor Gyökeres, oo 27 jir ah, ayaa noqday geesi weyn oo hortooda ka ahaa 49,627 qof oo ku sugnaa garoonka Strawberry Arena ee Magalada Stockholm.
Ka dib xaalad isku dhex yaacsan oo ka jirtay aagga rigoorada Poland, Gyökeres ayaa helay gool furan wuxuuna dhaliyay goolka guusha daqiiqadii 88aad.
Sweden ayaa hogaanka qabatay markii Anthony Elanga uu ku dhuftay riyo lugtiisa bidix ah oo uu kubadda ka dul mariyay birta goolka daqiiqaddii 19aad.
Laakiin Poland ayaa ku adkaysatay goolka barbaraha waxayna heshay abaalmarin daqiiqadii 33aad markii Kristoffer Nordfeldt uu ku guuldareystay inuu badbaadiyo kubad boodbood ah oo uu ka helay Nicola Zalewski.
Inkastoo Poland ay fursado badan heshay, haddana Sweden ayaa hogaanka qabatay qeybtii hore ee ciyaarta. Daafaca dhexe Gustaf Lagerbielke ayaa madax ku dhaliyay laad xor ah oo 2-1 ah oo uu tuuray. Toban daqiiqo ka dib qeybtii labaad, Karol Swiderski ayaa barbareeyay 2-2 markii difaacayaasha Sweden ay ku dhameysteen aaggooda ganaaxa.
Ma ahayn ilaa Sweden ay dhalisay goolkoodii saddexaad ee ay ku badisay. Ciyaarta ka dib, heesta caanka ah ee “Marka aan dahabka ka qodno USA” ayaa ka soo muuqatay garoomada.
Kooxda Koobka Adduunka ee Sweden
Netherlands, Japan iyo Tunisia ayaa sidoo kale ka ciyaara kooxda Koobka Adduunka ee Sweden. Ciyaarta furitaanka waxay la ciyaarayaan Netherlands maalinta Midsummer’s Day, Juun 20.
Sweden waxay ka ciyaartay Koobka Adduunka laba iyo toban jeer ka hor.
Waxa ugu fiican ee ay sameysay waa lacag qalin ah, oo ay ku ciyaareen gurigooda Sweden sanadkii 1958. Baluug iyo Jaallo waxay sidoo kale ku guuleysteen naxaas sanadihii 1950 iyo 1994.