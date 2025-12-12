Trump oo ku Dhawaaqay Weeraro Dhulka ah oo lagu Bartilmaameedsanayo Shixnadaha Daroogada ee Venezuela

Dec 12(Jowhar)-Tallaabo geesinimo leh oo loogu talagalay in lagu xakameeyo ka ganacsiga daroogada ee baahsan ee ka imanaya Venezuela, Madaxweyne Donald Trump ayaa Isniintii ku dhawaaqay in Mareykanku uu qaadi doono weerarro dhulka ah oo lagu bartilmaameedsanayo shixnadaha daroogada ee Venezuela.
Ku dhawaaqidan ma aha wax lala yaabo, maadaama maamulka Trump uu si cad u sheegay inay qaadi doonaan tallaabo gardarro ah oo ka dhan ah nidaamka Maduro iyo doorka uu ku leeyahay fududeynta ganacsiga daroogada. Madaxweynuhu wuxuu soo hadal qaaday qulqulka sii kordhaya ee daroogada sharci darrada ah ee soo galaya Mareykanka inay tahay walaac weyn wuxuuna ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in si toos ah loola dagaallamo khatartan.
“Shixnadahaan daroogada ah waxay burburinayaan bulshooyinkeenna waxayna kala qaybinayaan qoysaska,” ayuu Trump ku yiri shir jaraa’id. “Ma aamusnaan karno inta Venezuela ay sii ahaanayso isha ugu weyn ee walxahan dilaaga ah.”
Duqeynta dhulka waxaa fulin doona koox wadajir ah oo ka kooban shaqaale militari iyo saraakiil sharci fulin ah. Hadafku waa in la carqaladeeyo silsiladda sahayda ee daroogada sharci darrada ah ee ka imaanaysa Venezuela lana qabto kuwa mas’uulka ka ah ka ganacsiga. Weerarrada waxaa lagu beegsan doonaa oo istaraatiiji ah, oo loogu talagalay goobaha muhiimka ah ee shixnadaha daroogada la og yahay inay ka yimaadaan.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in Mareykanku uu la garab taagan yahay dadka Venezuela halgankooda xorriyadda iyo dimuqraadiyadda. Wuxuu ku celiyay taageeradiisa Juan Guaido, oo Mareykanka iyo dalal kale oo badan ay u aqoonsadeen madaxweynaha sharciga ah ee Venezuela.
Ku dhawaaqidani waxay u badan tahay inay sii kordhin doonto xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Venezuela, maadaama Madaxweyne Nicolas Maduro uu horey u cambaareeyay qorshahaas oo ah fal gardarro ah. Dowladda Venezuela waxay ballan qaaday inay ka aargoosan doonto duullaan kasta oo lagu soo qaado dhulkeeda, taasoo dejinaysa xiisad u dhaxaysa labada dal.
Marka xaaladdu sii socoto, waxaa weli la arki doonaa sida ay ugu guuleysan doonaan weerarradan dhulka ah ee lagu xakameynayo qulqulka daroogada ee ka imanaya Venezuela. Si kastaba ha ahaatee, hal shay ayaa cad – maamulka Trump ayaa mowqif adag ka qaadanaya arrintan wuxuuna go’aansaday inuu saameyn weyn ku yeesho ganacsiga daroogada ee ka imanaya dalka dhibaatada badan ee Koonfurta Ameerika.