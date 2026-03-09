Monday, March 9, 2026
Home NEWS Trump oo si lama filaan ah uga hadlay doorashada hoggaaminta u sareysa...

Trump oo si lama filaan ah uga hadlay doorashada hoggaaminta u sareysa ee Iran

By
aden
-
142

Mar 09(Jowhar)-Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ka falceliyay doorashada hoggaaminta u sareysa Iran ee Mojtaba Khamenei oo uu dhalay Ali Khamenei noqonayana Ayatulaahiga 3aad ee Kacaankii 1979-kii qabsaday Talada Iran.

Trump ayaa yiri, “Waan arki doonaa waxa dhaca.”, bilowgii Aqalka Cad waxay sheegeen in uu hadaf u yahay qof kasta oo ladoorto aana laga tashan dhankooda.

Hadalkan kooban ayaa muujinaya in Washington ay si taxaddar leh ula socoto isbeddelka hoggaanka Iran mowqifkiisa siyaasiga ah.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

©