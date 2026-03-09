Inkabadan 1200 oo Iraniyiin ah oo lagu dilay weerarada Mareykanka iyo Israel

Mar 08(Jowhar)- In ka badan 1,255 qof ayaa ku dhintay, 12,000 kalena way ku dhaawacmeen Iran sagaalkii maalmood ee la soo dhaafay.
Ali Jafarian, ku-xigeenka wasiirka caafimaadka Iran, ayaa sheegay tirada dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay Iran sagaalkii maalmood ee la soo dhaafay:
• In ka badan 12,000 qof ayaa dhaawacmay, halka 1,255 qof ay ku dhinteen.
• Da’da dadka dhibbanayaasha ah waxay u dhaxaysay 8 bilood ilaa 88 sano.
• 200 haween ah ayaa ka mid ah dadka la dilay.
• 168 carruur ah ayaa lagu dilay duqayn ka dhacday dugsiga hoose ee Minab.
• 55 shaqaale caafimaad ayaa dhaawacmay, halka 11 kale ay dhinteen, oo ay ku jiraan 4 dhakhtar, 2 kalkaaliye caafimaad iyo 3 shaqaale gurmad degdeg ah.