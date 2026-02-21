Warbaahinta Ruushka oo sheegtay in Mareykanka duullaan culus ku qaadayo Iran

Feb 21(Jowhar)-Warbaahinta dowladda Ruushka qaarkeed ayaa baahisay warar sheegaya in madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, uu “daqiiqad kasta” bixin karo amar milatari oo ka dhan ah Iran, iyagoo xiganaya dhaqdhaqaaqyo la sheegay oo ku saabsan daabulka qalabka milateriga iyo duulimaadyada diyaaradaha.
Ilaa hadda, ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Mareykanka oo xaqiijinaya sheegashooyinkan. Sida caadiga ah, wararka noocan oo kale ah waxay ka dhex muuqdaan jawi siyaasadeed iyo mid amni oo kacsan, waxaana muhiim ah in si taxaddar leh loo qiimeeyo ilaha iyo xaqiiqada macluumaadka.
Dhanka kale, Shiinaha iyo Ruushka oo loo arko saaxiibo dhow oo Iran la leh xiriir istaraatiiji ah, ayaan horey uga qayb qaadan jawaabo milatari oo toos ah markii xiisado hore ay dhaceen. Falanqeeyayaal badan ayaa qaba in labada dal ay u badan tahay inay sii wadaan taageero diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed, halkii ay dagaal toos ah la geli lahaayeen Mareykanka.
Khubarada arrimaha caalamiga ah waxay tilmaamayaan in xaaladda gobolka ay weli tahay mid xasaasi ah, isla markaana war kasta oo la xiriira tallaabooyin milatari u baahan yahay xaqiijin rasmi ah.