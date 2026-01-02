Weerar ka dhacay xadka Kenya ee Beledxaawo oo lagu dilay askar boolis ah

Jan 02(Jowhar)-Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ka dhacay gobolka Gedo, kaasoo lagu dilay askar boolis ah.
Sida waraku tilmaamayaan, Nin ku hubeysan qori ayaa ku dilay xadka magaaloyinka Baladxaawo iyo Mandhera 3 askari oo ka tirsan ciidamada booliska oo goobta ay u ahyad bar-koontarool.
Wararka ayaa intaasi kusii daraya in Laamaha amniga Baladxaawo ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan ragg ku eedeysan dilka sadex askari oo boolis ah kuwaas lagu dilay xaduuda.
Mid ka mid ah saraakiisha amniga ayaa xaqijiyay ragga dilka geystay inay ahaayeen ciidamada DF ee Ceelwaaq ka yimid kuwaas oo horey loga daabulay Muqdisho.