Xisbiga Xaqsoor oo si weyn u taageeray go’aankii ka dhanka ahaa Imaaraatka

Jan 15(Jowhar)-Xisbiga Xaqsoor ayaa si buuxda u taageeray go’aankii Golaha Wasiirrada ee lagu baabi’iyay heshiisyadii dowladda Soomaaliya la gashay Imaaraadka Carabta, iyagoo ku tilmaamay tallaabo lagu difaacayo midnimada dhuleed iyo madaxbannaanida qaranka.
Xisbigu wuxuu ku baaqay in muxaafad iyo mucaaradba ay u midoobaan difaaca dalka, isla markaana dowladda Federaalka ay dejiso qorshe mideynaya shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale, Xisbiga Xaqsoor wuxuu dalbaday in la joojiyo tallaabooyinka kala fogeynaya shacabka, sida hadallada xanafta leh, isbeddellada iyo doorashooyinka aan loo dhammeyn, heshiisyada qarsoodiga ah iyo ku takri-falka hantida qaranka.
Ugu dambeyn, xisbigu wuxuu adkeeyay muhiimadda wadajirka ummadda, gaar ahaan dhageysiga tabashooyinka walaalaha Waqooyi Galbeed, wuxuuna muujiyay diyaar garowgiisa ka-qaybgalka dadaallada lagu xaqiijinayo midnimo ku dhisan caddaalad iyo sinnaan.