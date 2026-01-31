XOG: Weerarka Mareykanka beri uu ku qaadayo dalka Iran iyo cida ka taageereyso

Jan 31(Jowhar)-Saraakiil sare oo ka tirsan milatariga Maraykanka ayaa ku wargeliyay hoggaanka dal xulafo muhiim ah la ah oo ay ku leeyihiin Bariga Dhexe in Madaxweyne Donald Trump uu oggolaan karo weerar ballaaran oo lagu qaado dalka Iiraan, kaas oo dhici kara ugu horreyn maalinta Axadda.
Sida ay sheegeen ilo wareedyo kala duwan oo la hadlay Drop Site News, weerarkan ma aha mid ku kooban oo keliya burburinta barnaamijka nukliyeerka ama gantaallada Iiraan, balse ujeeddada rasmiga ah waa in isbeddel lagu sameeyo nidaamka ka jira dalkaas (Regime Change).
Saraakiisha dagaalka ee Maraykanka ayaa diyaariyay bartilmaameedyo isugu jira goobaha nukliyeerka, xarumaha gantaallada ballistigga ah iyo saldhigyo kale oo milatari. Si gaar ah, weerarka waxaa looga gol-leeyahay in lagu “madax-goyn” karo hoggaanka sare ee dowladda Iiraan, gaar ahaan kuwa awoodda leh iyo taliyeyaasha Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah (IRGC).
Sida ay xoguhu tilmaamayaan, maamulka Trump ayaa aaminsan in haddii lagu guuleysto weerar lala beegsado madaxda sare ee dalka, ay taasi dhiirrigelin doonto shacabka Iiraan inay dib ugu soo laabtaan fagaarayaasha si ay dibadbaxyo u dhigaan. Isu-imaatinnadaas shacabka ayaa la filayaa inay horseedi karaan in gebi ahaanba xukunka looga tuuro dowladda hadda jirta.